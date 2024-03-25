الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتخب الوطني وطاقمه الفني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي على لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وطاقمه.



ويأتي تكريم النشامى تقديرا لجهودهم المميزة في الحصول على المركز الثاني في بطولة كأس أمم آسيا لعام 2023، التي استضافتها دولة قطر الشقيقة.



وأثنى جلالة الملك لدى استقباله المكرمين في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على الأداء المميز للمنتخب الوطني في كأس آسيا، والأخلاق العالية التي يتحلى بها لاعبو المنتخب.

وأعرب جلالته، بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد دول غرب آسيا لكرة القدم، عن أمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني في مشواره بتصفيات كأس العالم 2026.



وأكد جلالة الملك دعمه المستمر للمنتخب الوطني، معربا عن تطلعه بأن يقدم في مباراته أمام الباكستان، يوم غد الثلاثاء، أداء مميزا.

وتاليا أسماء المكرمين بميدالية اليوبيل الفضي:

المدرب الحسين عموتا.

اللاعب أنس بني ياسين.

اللاعب إحسان حداد.

اللاعب يزيد أبو ليلى.

اللاعب سالم العجالين.

اللاعب موسى التعمري.

اللاعب يزن النعيمات.

اللاعب علي علوان.

اللاعب عبدالله نصيب.

اللاعب نزار الرشدان.

اللاعب يزن العرب.

اللاعب محمود المرضي.

اللاعب براء مرعي.

اللاعب محمد أبو حشيش.

اللاعب نور الدين الروابدة.

اللاعب فراس شلبايه.

اللاعب أنس حماد.

اللاعب رجائي عايد.

اللاعب صالح إبراهيم.

اللاعب يوسف أبو جلبوش.

اللاعب إبراهيم سعادة.

اللاعب فادي محمود.

اللاعب عبدالله الفاخوري.

اللاعب محمد أبو زريق.

مساعد مدرب المنتخب المصطفى خلفي.

مدرب حراس المنتخب هشام الإدريسي.

مدرب اللياقة البدنية للمنتخب حسن لوداري.

مدرب اللياقة البدنية للمنتخب كريم ملوش.

مصور فيديو المنتخب ياسين تريبو.

الطبيب محمود أبو السعود.

مساعد مدرب المنتخب عبدالله أبو زمع.

اللاعب أحمد جعيدي.

اللاعب مهند أبو طه.

وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.