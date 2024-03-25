«تريند مايكرو» تطلق «تريند فيجن وان» لدعم جهود الإمارات في الأمن السيبراني

أعلنت شركة «تريند مايكرو» المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، إطلاق منصتها «تريند فيجن وانTM» في الإمارات، وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لجهود الشركة المستمرة في دعم خطوط دفاع الأمن السيبراني في الدولة، والتي توجتها بمنع واكتشاف أكثر من 83 مليون تهديد سيبراني في الدولة في سنة 2023، وتقدم المنصة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية نهجاً شاملاً ومتطوراً في نطاق الكشف عن الأخطار وتحليلها وسرعة التعامل معها، تتجاوز به الأساليب التقليدية للأمان التي كانت معروفة ومستخدمة في السابق إضافة لقدرتها على تحقيق نتائج ملحوظة في تقليل أخطار اختراق البيانات بنسبة 17%، وخفض تكاليف الأمن السيبراني بنسبة 70%.

وتدعم «تريند فيجن وانTM» العديد من بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة، الأمر الذي يمكنها من تبسيط العمليات الأمنية للمؤسسات ودمج وظائفها في منصة واحدة متكاملة، وتنفيذها بشكل تلقائي من دون الحاجة إلى تدخل بشري بصفة مستمرة، وإضافة إلى ذلك، تعتمد المنصة على أحدث تقنيات تحليل البيانات المشفرة وكشف أنماط الأنشطة غير المشروعة لتوفير منظومة دفاع قوية ضد مختلف أنواع التهديدات مثل «هجمات التسلل الخفي طويل الأمد في الشبكات (APTs)»، وتعد تقنية «الكشف والاستجابة الأمنية واسعة النطاق (XDR)»، إحدى المزايا القوية التي تتمتع بها منصة «تريند فيجن وانTM»، فتُوسّع هذه التقنية نطاق التغطية الأمنية للتهديدات الناشئة.

وتُمكن «تريند فيجن وانTM» المؤسسات من تعزيز الأمن السيبراني بتقليل الوقت المستغرق لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها بنسبة 70%، وفضلاً عن ذلك تقلص المنصة زمن بقاء التهديدات غير المكتشفة في الشبكة بنسبة 65%، وتُخَفض الاختراقات الأمنية بنسبة 55%، كما أنها تحد خطر عودة انتشار الهجمات مرة أخرى بعد السيطرة عليها بنسبة 60%.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لشركة «تريند مايكرو» في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا: «يعد الأمن السيبراني الركيزة الأساسية للتحول الرقمي الذي بدوره يمثل القوة المُحَرّكة للنمو الاقتصادي العالمي، وقد أطلقنا منصة تريند فيجن وانTM لمساعدة المؤسسات كافة على التعامل مع متغيرات العصر الرقمي وتحدياته، وسنواصل التزامنا الراسخ ابتكار حلول أمنية تُعيد رسم ملامح جديدة للمستقبل الرقمي، وتدفع بعجلة ازدهار المؤسسات بشكل آمن وخالٍ من التعقيدات التقنية».

كما عززت تريند مايكرو المنصة بمساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي أطلقت عليه Trend Vision OneTM - Companion، ويعد ثورة حقيقية في الأمن السيبراني، فيعمل على تبسيط المهام المعقدة وتعزيز اتخاذ القرارات، ما يسهم في رفع كفاءة أداء مركز العمليات الأمنية، ويؤدي المساعد الشخصي Trend Vision OneTM - Companion دوراً محورياً في تبسيط مهام سير العمل عن طريق أتمتة العمليات مثل إدارة البريد الإلكتروني وتنظيم الإجراءات وطلبات العمل، ويمكن المحللين الأمنيين من طلب وتسلّم ملخص سهل ومفصل للهجمات الإلكترونية والتنبيهات التقنية، إضافة إلى تقديم التوصيات المتعلقة بالتصدي للتهديدات والحد من الأخطار.

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