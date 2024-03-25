سالم بن عبدالرحمن القاسمي يتوج الفائزين بمنافسات البادل للرجال ببطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية



توج الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، فريق مجموعة "بيئة" الذي ضم اللاعبين محمد عبدالله بن حماد وعبدالرحمن حسن الحمادي بكأس المركز الأول لمنافسات رياضة البادل (البادل تنس) للرجال ضمن بطولة نادي موظفي حكومة الشارقة الرمضانية للألعاب الرياضية لعام 2024 التي أقيمت في مركز البادل (بادل أرينا) الواقع على شارع مليحة بمشاركة 64 لاعباً يمثلون 26 جهة حكومية في إمارة الشارقة، وشهدت أجواء حماسية ومنافسة قوية بين اللاعبين الذين قدّموا أداءً رائعاً وسط تشجيع زملائهم من الجهات الحكومية التي يمثلونها.

وكرّم الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي فريق دائرة المالية المركزية الفائز بالمركز الثاني والذي ضم اللاعبين أحمد غانم الهاجري وراشد سالم الكتبي، وفريق أكاديمية العلوم الشرطية الذي حل ثالثاً وضم عبدالله سيف الزري ومحمد خالد ساحوه.

وإلى جانب فئة الرجال، تضمنت البطولة منافسات البادل لفئة النساء، والتي شهدت مشاركة 30 لاعبة يمثلن 14 جهة حكومية، وتوجت بفوز اللاعبتين عائشة سيف الزري (دائرة العلاقات الحكومية) وماريا بن كرم (مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة) بالمركز الأول، ونالت ميرة عبدالله ساحوه وعلياء بيشوه (الشارقة لإدارة الأصول) المركز الثاني، وتمكنت منى عباس وبسمة محمد (مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة) من الفوز بالمركز الثالث، في المباريات التي أقيمت بالأكاديمية العالمية للبادل في ضاحية الرحمانية.

وشهدت مباريات البادل منافسات قوية سيّطرت عليها الروح الرياضية، وتمكّن اللاعبون واللاعبات الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى من المحافظة على مراكزهم المتقدمة وإثبات جدارتهم منذ مباريات الجولة الأولى، ونجحوا في إقصاء زملائهم بالجولات التالية رغم قوة وصلابة المنافسة في معظم المباريات.

وكشفت البطولة عن العديد من المواهب في هذه الرياضة التي تعتمد على المهارات الفردية، والذين ينتظرهم مستقبل باهر في حالة مواصلتهم الإعداد والتدريب لاحتراف البادل.

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