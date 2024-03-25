طقس الغد في الإمارات غائم جزئياً وانخفاض بدرجات الحرارة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 50 كم/س

و يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً ، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:51 و المد الثاني عند الساعة 02:24 و الجزر الأول عند الساعة 20:01 والجزر الثاني عند الساعة **:**

و في بحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب و يحدث المد الأول عند الساعة 10:47 والمد الثاني عند الساعة 22:29 و الجزر الأول عند الساعة 16:32 والجزر الثاني عند الساعة 04:54.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



أبو ظبي 26 22 80 40

دبي 26 23 75 45

الشارقة 27 20 85 40

عجمان 26 25 85 45

أم القيوين 25 19 85 50

رأس الخيمة 26 18 90 45

الفجيرة 27 20 70 30

العـين 27 17 75 30

ليوا 26 17 80 30

الرويس 27 18 80 35

السلع 29 15 90 40

دلـمـا 26 19 80 40

طنب الكبرى 24 22 80 60

طنب الصغرى 24 22 80 60

أبو موسى 24 22 90 60

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز