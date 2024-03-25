اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لألعاب القوى تحت 20 عاما تعلن جاهزية دبي لاستضافة الحدث



أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة "آسيا لألعاب القوى تحت 20 سنة" عن جاهزية دبي لاستضافة البطولة التي ستقام منافساتها خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل المقبل، بالتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي والهيئة العامة للرياضة ومجلس دبي الرياضي، واتحاد الإمارات لألعاب القوى، على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي بالجداف، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 40 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم، عقد اليوم بمقرمجلس دبي الرياضي للإعلان عن تفاصيل البطولة، بحضور سعادة سعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وسعادة اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والعقيد عيسى حمزة مدير البطولة، وعدد من ممثلي الجهات المنظمة، والإعلاميين.

وقال سعادة سعيد حارب خلال المؤتمر إن دولة الإمارات عموما ودبي في القلب منها وجهة مثالية لاستضافة البطولات بمختلف الألعاب الرياضية، والذي انعكس بشكل واضح على الإنجازات والنجاحات التي سجلتها الدولة في المجالات الرياضية، مؤكدا أن مجلس دبي الرياضي يفخر بالمساهمة في تنظيم هذه البطولة في نسختها الـ 21 .

وعبر الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات“وام” عن الأهمية البالغة لاستضافة النسخة القادمة من بطولة آسيا لألعاب القوى للشباب تحت 20 سنة، مؤكدًا الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في رعاية وتطوير الرياضة على مستوى القارة والعالم.

وأضاف أن هذه البطولة تشكل جزءاً لا يتجزأ من سعي المجلس المستمر لتعزيز مكانة الإمارات كمحور رئيسي للفعاليات الرياضية الدولية.. وقال: " نحن نفخر بأننا أصبحنا الوجهة المفضلة للاتحادات الدولية لاستضافة مثل هذه البطولات، وسجلنا حافل بالنجاحات، ونتوقع أن تسهم هذه البطولة في تسليط الضوء على مواهب شبابية واعدة وتعكس كافة الإمكانات التي تتمتع بها الإمارات، خصوصًا مع إقامتها في ملعب نادي ضباط شرطة دبي، الذي يعتبر مثاليًا لهذا النوع من الفعاليات."

وأشار حارب أيضًا إلى الإقبال الكبير من الدول المشاركة، مؤكدًا على القيمة الإضافية التي تجلبها البطولة لتشجيع الشباب على ممارسة ألعاب القوى. والعدد الكبير من الدول المشاركة يبرهن على الأهمية العالمية للبطولة، ونأمل أن تساهم في إثراء الحركة الرياضية وتوسيع نطاق البنية التحتية المخصصة لألعاب القوى، لتنمية جيل جديد من الأبطال العالميين".

وتقدم الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بالشكر والتقدير للجهات المنظمة لدورهم الفعال في دعم رياضة ألعاب القوى.

بدوره، أكد سعادة اللواء الدكتور محمد المر أن البطولة التي تستضيفها الدولة للمرة الأولى في نادي ضباط شرطة دبي خلال الفترة على مدار 4 أيام من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء تستهدف تطوير قدرات الفئات الواعدة في ألعاب القوى، وصقل مواهبها على المستوى القاري.

وأضاف أن «الإمارات تعزز ريادتها العالمية بالحفاظ على مكانتها المتميزة على خريطة الرياضة الدولية، باستضافة أبرز الفعاليات، بما يتماشى مع التوجهات الداعمة للتطور الرياضي في شتى المجالات».

وأشار اللواء المر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد سيسخر كل طاقاته في سبيل إنجاح البطولة الآسيوية فنيا وتنظيميا، وإبراز الوجه المشرف للدولة، منوها الى أهمية الحدث في دعم أولويات برامج الاتحاد بالتركيز على الفئة العمرية لأقل من 20 عاما.

وأكد على مشاركة أقوى المنتخبات الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان والفلبين، وأن الإمارات تشارك بمنتخب قوي تسعى من خلاله نحو تحقيق نتائج جيدة ستمثل قاعدة متينة نحو انطلاقة قوية على المستوى الآسيوي.

من جهته أوضح العقيد عيسى حمزة مدير البطولة أن جميع فرق العمل جاهزة لاستضافة البطولة وفق أفضل الممارسات في تنظيم البطولات الرياضية، لافتا إلى أن إمارة دبي تحرص دائما على التميز والريادة في استضافتها للفعاليات الرياضية على ضوء بنيتها التحتية المتطورة ومرافقها العالمية المستوى مما يجعلها وجهة مثالية لتنظيم مختلف الأحداث الرياضية.

وأعرب عن أمله في أن تخرج البطولة بصورة رائعة في ظل الأهمية الكبيرة التي تحظى بها كونها من الرياضات التي تشهد إقبالا كبيرا بين الفئة العمرية دون 20 عاما من مختلف الجنسيات.

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