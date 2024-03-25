منتخب إنجلترا يشارك في حملة التوعية بألزهايمر

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الاثنين إنه سيرتدي قمصانا بلا أسماء في الشوط الثاني من مباراته الودية أمام بلجيكا في ملعب ويمبلي اللندني غدا الثلاثاء لزيادة الوعي بأعراض مرض ألزهايمر.
وستختفي الأسماء من قمصان اللاعبين عند العودة من الاستراحة لخوض الشوط الثاني لإظهار مخاطر الخرف على فقدان الذكريات الثمينة.
وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجمعية البريطانية لدعم مرضى ألزهايمر.
وقالت كيت لي الرئيسة التنفيذية للجمعية في بيان "نأمل أن لا نشجع فقط الجماهير على التبرع لدعم أبحاث التشخيص المبكر لدينا، ولكن أيضا دعم أحبائهم بقدر ما يدعمون فريقهم في كرة القدم.
"وهذا يعني اتخاذ خطوات أولى حاسمة في البحث عن التشخيص إذا اشتبهوا في أن شخصا يهمهم قد تأثر بالمرض".
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN25032024000110011019ID1108018324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.