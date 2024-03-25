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منتخب إنجلترا يشارك في حملة التوعية بألزهايمر

3/25/2024 10:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال منتخب إنجلترا لكرة القدم اليوم الاثنين إنه سيرتدي قمصانا بلا أسماء في الشوط الثاني من مباراته الودية أمام بلجيكا في ملعب ويمبلي اللندني غدا الثلاثاء لزيادة الوعي بأعراض مرض ألزهايمر.

وستختفي الأسماء من قمصان اللاعبين عند العودة من الاستراحة لخوض الشوط الثاني لإظهار مخاطر الخرف على فقدان الذكريات الثمينة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار شراكة بين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والجمعية البريطانية لدعم مرضى ألزهايمر.

وقالت كيت لي الرئيسة التنفيذية للجمعية في بيان "نأمل أن لا نشجع فقط الجماهير على التبرع لدعم أبحاث التشخيص المبكر لدينا، ولكن أيضا دعم أحبائهم بقدر ما يدعمون فريقهم في كرة القدم.

"وهذا يعني اتخاذ خطوات أولى حاسمة في البحث عن التشخيص إذا اشتبهوا في أن شخصا يهمهم قد تأثر بالمرض".

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