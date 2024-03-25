سعيد بن مكتوم يتوج الفائزين ببطولة الاتحاد الدولي للبادل

توج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل الفائزين في منافسات بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة (رايز) التي أقيمت في صالة البادل بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات النسخة الـ11 من "دورة ند الشبا الرياضية".

وفاز بلقب البطولة في فئة الرجال الثنائي روميرو جيسوس فالنزويلا، وبول هيرنانديز ألفاريز بعد تغلبهما على الثنائي بدرو أروجا، وميجول ديوس بنتيجة 6-4 و 6-4.

وفاز بلقب فئة السيدات الثنائي الإسباني لوسيا بيريز بارا، ولورا لوجان رودريجيز بعد تغلبهما على الثنائي الإسبانية كاترينا كاسترو فيليلا، والفرنسية وندي بارسوتي بنتيجة 6-4 و6-2.

وفي منافسات الكرة الطائرة، فاز فريق "فهود زعبيل" على فريق "العميد" 3-2، فيما فاز فريق "الإمبراطور" على فريق "زعبيل 1" 3-0.

وتقام غداُ الثلاثاء مباراتان، يلتقي في الأولى "الإمبراطور" مع "فهود زعبيل" في الأولى، و"العميد" مع "زعبيل 1" في الثانية ضمن تصفيات المجموعة الأولى.

وفي منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، تقام غداً الثلاثاء مباراتا الدور نصف النهائي للبطولة حيث يلتقي فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية -دبي، متصدر المجموعة الأولى مع محاكم دبي وصيف المجموعة الثانية، فيما يلتقي فريق مؤسسة دبي للإسعاف متصدر المجموعة الثانية مع القيادة العامة لشرطة دبي وصيف الأولى.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي تقام يوم الخميس المقبل بصالة مجمع ند الشاب، فيما يلتقي الخاسران في مباراة تحديد المركز الثالث التي تقام غداً الاربعاء بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم.

كانت الجولة الخامسة والأخيرة من الدور الأول، التي أقيمت أمس (الأحد) قد أسفرت عن فوز القيادة العامة لشرطة دبي على هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" بنتيجة 38-22، ضمن المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها فاز فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 33-29.

وفي المجموعة الثانية، فاز فريق مؤسسة دبي للإسعاف على فريق مركز ورزيدنس البستان بنتيجة 28-12، كما فاز فريق محاكم دبي على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة 25-13.

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