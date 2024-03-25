الولايات المتحدة تواصل احتكارها لقب دوري أمم كونكاكاف

واصلت الولايات المتحدة احتكارها للقب دوري أمم كونكاكاف لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في كرة القدم، وذلك بتتويجها بطلة للنسخة الثالثة توالياً، بفوزها في النهائي على غريمتها المكسيك 2-0 الأحد في أرلينغتون بولاية تكساس.

وسبق للمنتخب الأمريكي أن توج بلقب النسخة الأولى في صيف 2021 بفوزه على نظيره المكسيكي بالذات 3-2 بعد التمديد، ثم احتفظ باللقب في صيف 2023 بفوزه على كندا 2-0 بعدما تخطى "إل تريكولور" في دور الأربعة (3-0)، قبل أن يحسم اللقب الثالث الأحد بفضل ثنائية جيو رينا وتايلر آدامز.

وسجل آدامز الهدف الأول في الدقيقة 45 بتسديدة بعيدة، ثم أضاف رينا الثاني في الدقيقة 63 بكرة "على الطاير"، ليحسم اللقب على حساب المكسيك التي فشلت في تحقيق الفوز على غريمتها الإقليمية لمباراة سابعة توالياً في سيناريو لم يتحقق سابقاً بين المنتخبين.

وأمل رينا أن يشكل الفوز باللقب للمرة الثالثة دفعاً للمنتخب لما ينتظره الصيف المقبل ضد عمالقة أميركا الجنوبية، حين يخوض رجال المدرب غريغ بيرهالتر كوبا أميركا على أرضهم بين 20 يونيو و14 يوليو.

ورأى أن الفوز باللقب "جيد من أجل الزخم. نحن كمجموعة معاً منذ فترة ونعلم ما هو مطلوب للفوز بالمباريات الكبرى. نأمل أن نتمكن من الحفاظ على الزخم في كوبا أميركا وربما رفع الكأس".

واعتقد المكسيكيون أنهم حصلوا على فرصتهم للعودة الى أجواء اللقاء حين احتُسِبت لهم ركلة جزاء في الدقيقة 73، نتيجة خطأ من أنتوني روبنسون على سانتياغو خيمينيس.

لكن حكم الفيديو المساعد (في أيه آر) تدخل ليلغي ركلة جزاء ويمنح خيمينيس بطاقة صفراء بداعي التمثيل داخل المنطقة المحرمة.

وتوقف اللعب في الدقيقة 86 ومرتين أخريين في الوقت بدل الضائع نتيجة هتافات صادرة من الجماهير المكسيكية ضد المثليين، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء ومعها احتفاظ الأمريكيين باللقب.

بالنسبة للمدرب بيرهالتر "كان هدفنا طوال البطولة التقدم ومن ثم الحصول على فرصة للعب النهائي والفوز بالمباراة النهائية وقد حققنا ذلك".

ولا تزال المكسيك الأفضل بفارق واضح من ناحية المواجهات المباشرة بين الغريمين بـ37 فوزاً مقابل 24 هزيمة و17 تعادلًا.

وقال مدرب المكسيك خايمي لوسانو "عندما لا تحقق شيئاً ما، عليك أن تتعلم منه. لقد كانوا أفضل في كل شيء تقريباً، من حيث الجودة والضغط وخيارات التسجيل. لقد ضغطوا علينا جيداً ولم نتمكن من إيجاد حلول. إنهم يستحقون الفوز ومن هذه التجارب علينا أن نتعلم قدر الإمكان لنغير الأمور بسرعة".

وعلى غرار الولايات المتحدة المضيفة، تخوض المكسيك غمار كوبا أمريكا الصيف المقبل بين ستة منتخبات من كونكاكاف هي جامايكا وبنما وكندا وكوستاريكا وفريق بيرهالتر.

وتشكل البطولة بروفة للأمريكيين الذي يستضيفون مونديال 2026 مشاركة مع المكسيك وكندا.

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