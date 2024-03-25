لاعب مانشستر سيتي يتهم غوارديولا بنشر الأكاذيب

وجه جواو كانسيلو، ظهير برشلونة، المعار من مانشستر سيتي، اتهاما إلى بيب غوارديولا، مدرب الفريق الإنجليزي بـ“نشر الأكاذيب".

وقال كانسيلو، في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لقد نشر غوارديولا الأكاذيب، لم أكن زميلًا سيئًا معهم، يمكنك أن تسأل إما ناثان أكي أو ريكو لويس. ليست لدي عقدة تفوق أو نقص تجاههم ولكن هذا رأي المدرب".

وأضاف: "بقيت في مانشستر سيتي، لأن ما يقوله ليس حقيقة. أعتقد أن السيتي كان جاحدا تجاهي عندما قالوا ذلك، لأنني كنت لاعبًا مهما جدا في السنوات التي قضيتها هناك".

وتابع: "لم أخفق أبدا في التزامي تجاه النادي والجماهير، ولقد قدمت كل ما لدي. أتذكر مرة تعرضت فيها للسرقة والاعتداء، وفي اليوم التالي كنت ألعب في استاد الإمارات ضد أرسنال".

وواصل: "هذه أمور لا تنسى، تركت زوجتي وابنتي تشعران بالرعب في المنزل بمفردهما.. الناس لن يتذكروا إلا هذا (تصريحات بيب)، لأن السيد غوارديولا لديه قدر أكبر من السلطة عندما يقول شيئا، لذا أفضل أن أحتفظ بكلامي لنفسي".

واختتم: "أمور معينة أدت إلى إعارتي إلى بايرن ميونخ. ليس لدي أي ندم على ذلك، حتى لو فاز السيتي بدوري أبطال أوروبا. أشعر أنني اتخذت القرار الصحيح. ذهبت إلى نادٍ يرغب في ضمي. هذا النادي قد منحني الكثير خلال الـ 6 أشهر التي قضيتها هناك".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز