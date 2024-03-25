الآسيوي للجودو: دعم كامل للإمارات في استضافتها لبطولة العالم مايو المقبل

أعلن الاتحاد الآسيوي للجودو عن دعمه الكامل لدولة الإمارات في استضافة بطولة العالم خلال مايو المقبل، وكذلك عن إقامة 3 بطولات للرجال والناشئين والأندية في 3 دول مختلفة خلال العام الجاري، مع تعزيز البرامج التطويرية المستدامة للارتقاء باللعبة على المستوى القاري.

وأكد عبيد زايد العنزي نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الآسيوي أن دولة الإمارات جديرة باستضافة بطولة العالم في أبوظبي والتي تعد من الأحداث المهمة في أجندة الاتحاد الدولي، بما تمتلكه من قدرات كبيرة، وبنية تحتية متطورة ومنشآت رياضية متكاملة توفر كل المعايير الدولية.

وأضاف:" ندرك جيداً الجهود الكبيرة التي يضطلع بها اتحاد الإمارات للجودو برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي في استضافة البطولات الكبرى خلال السنوات الماضية، وتربطنا علاقات مميزة مع الاتحاد الإماراتي، وخلال رئاستي للاتحاد القاري نجحت دولة الإمارات في استضافة وتنظيم البطولات الدولية بتميز كبير، وحصولها الآن على ثقة الاتحاد الدولي لتنظيم بطولة العالم يؤكد استيفاء جميع الشروط المطلوبة لاحتضان مثل هذه البطولات".

وأشار رئيس الاتحاد الآسيوي إلى التعاون الوثيق والفعال مع اتحاد الإمارات للجودو في العديد من المجالات التي تسهم في الارتقاء باللعبة، ودعم الخطط المستقبلية لتطورها، لاسيما أن الاتحاد الآسيوي يحرص على تنفيذ البرامج التطويرية المستدامة على غرار المشاريع المقررة للارتقاء بها في أوزبكستان، وكازاخستان، والصين، واليابان، والأردن، ولبنان، وفيتنام، والهند.

وتستضيف هونج كونج بطولة آسيا للرجال الشهر المقبل بمشاركة نحو 35 دولة، كما تستضيف إيران بطولة الأندية في يونيو من العام الجاري، وكوريا الجنوبية بطولة آسيا للناشئين في أغسطس 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز