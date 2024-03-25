لاعبون إنجليز يتركون وظائفهم وينتقلون إلى الهند لتطوير رياضة الكابادي في بلادهم

عادة ما يشعر البريطانيون بالحيرة عند ذكر اسم رياضة الكابادي، لكن عددا من اللاعبين الحريصين على تطوير اللعبة في إنجلترا، بذلوا قصارى جهدهم لشرح رياضة يعود تاريخها إلى أربعة ألاف عام والمعروفة بشكل كبير لدى الإنجليز المغتربين في جنوب آسيا.

وقال فيليكس لي لاعب إنجلترا الدولي في الكابادي "دائما ما أقول إنها تشبه مصارعة فرق".

وتطورت الرياضة التي كانت منتشرة في الهند قديما إلى نسخة حديثة وانتشرت ببطء عالميا، وقد تكاتف مجموعة من المتحمسين من خلفيات ثقافية متنوعة لوضع إنجلترا كبلد صاعد في هذه الرياضة قبل بطولة كأس العالم المقررة في العام المقبل.

وسيرجع تنظيم كأس العالم لاتحاد انفصالي، وهو الاتحاد العالمي للكابادي، ولن تشهد البطولة المقررة في إنجلترا مشاركة منتخبات تابعة للاتحاد المنافس له وهو الاتحاد الدولي للكابادي.

ورغم ذلك، لا تزال البطولة تشكل فرصة أمام العشرات من لاعبي الكابادي في إنجلترا.

فرغم قلة الإمكانات المالية والاعتراف بالمنافسة، يجد تلك المجموعة من اللاعبين الدوليين الوقت لممارسة الرياضة تزامنا مع واجبات وظائفهم والتزاماتهم الأخرى.

ودفعت تلك الرياضة لي، وهو مدير تقني في شركة ناشئة، واللاعب يوفراج بانديا الذي يعمل محاسبا، لترك وظيفتيهما لمطاردة شغفهما في الخارج.

ووقع معهما نادي دابانج دلهي المنافس في دوري الكابادي للمحترفين في الهند.

ومع بعض الخبرة، يأمل لي في تحسين حظوظ إنجلترا في البطولات المقبلة.

وقال لي "لا أريد أن استجلب النحس (لنفسي)، لكنني أتوقع أن أحقق قفزة كبيرة أخرى في مستواي هذا العام.

"أمضينا عاما كاملا قمت فيه أنا ويوفراج بتعليم الآخرين، لذا آمل أن يظهر تأثير ذلك (في يوم ما)

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