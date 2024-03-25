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لا مجال لتعديلات استجابة لطقوس دينية.. رئيس الاتحاد الفرنسي: لم أمنع لاعبًا من صيام رمضان

3/25/2024 9:19:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استنكر فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي، ما تردد مؤخرًا بشأن اتهامه بالتمييز الديني ضد اللاعبين المسلمين في رمضان.

وقال ديالو في مؤتمر صحفي "ما تردد في هذا الشأن غير مقبول، بل واجبي هو ضمان الحياد التام بوضع إطار عام للاتحاد مثل المدرسة".

وأضاف "لا مجال لتعديل موعد التدريبات أو تناول الوجبات استجابة لطقوس دينية مهما كانت".

وشدد ديالو "نحترم قناعات الجميع، ولا أحد في الاتحاد الفرنسي، ابتداء مني، منع أحدا من الصيام".

ولفت "لقد سمعت أن أحد مسئولي السلطة الإسلامية قال إنه من الأفضل تأجيل الصيام لمن يمارس رياضة قوية".

وأشار "لقد أراد البعض، الاتجاه بالموضوع إلى المحاكم، ولكن مجلس الدولة وافق على الإجراءات المعلنة".

ونوه "عندما يتم اختيار اللاعبين للمنتخب الفرنسي، لا نسألهم عن الديانة الخاصة بهم".

وختم تصريحاته "الاتحاد الفرنسي يتعرض لمحاكمة سيئة وغير عادلة ومبنية على أسس كاذبة".

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