مودرن فيوتشر يقرر نقل أحمد رفعت إلى مستشفى بالقاهرة

قرر مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر المصري، نقل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من المستشفى التي يتواجد فيها بالإسكندرية لإحدى المستشفيات بالقاهرة.

وأكد مصدر بنادي مودرن فيوتشر، أنه تم الاتفاق بين إدارة النادي والمستشفى الذي سينتقل له أحمد رفعت على كافة الأمور الخاصة باستضافة اللاعب، وفي نفس الوقت تم التنسيق بين المستشفى الذي سينتقل له اللاعب وبين الذي يتواجد فيه أحمد رفعت حاليًا في الإسكندرية، وسيتم نقل اللاعب في سيارة إسعاف متكاملة.

وكان وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر قال، إن أحمد رفعت، تحسنت حالته بشكل ملحوظ وبدأ في استعادة وظائف جسمه، خاصة الرئة.

وأضاف دعبس، في تصريحات عبر قناة (أون تايم سبورتس 2): "هناك مشكلة فقط في الكلى، وننتظر نقله لأحد مستشفيات القاهرة، من أجل تكثيف العلاج في هذه النقطة".

وأشار إلى "وجوب توفير تأمين طبي من جانب الاتحاد المصري، من خلال تخصيص جزء من عقود اللاعبين لمثل هذه الوقائع".

وسقط رفعت أرضًا، يوم 11 مارس الجاري في استاد الإسكندرية، قبل نهاية لقاء فريقه مع الاتحاد، بعد توقف قلبه بشكل مفاجئ.

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