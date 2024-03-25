هل للكتب صلاحية؟

الكثير من الأسئلة التي قد تتبادر لأذهاننا حول صلاحية الكتب ومدى أهميتها وقيمتها مع الوقت؟ خاصة ممن لديهم اهتمام بالقراءة اليومية، وشغف بالكتب والحرص على معرفة الجديد في عالم الكتب، تظل قراءة الكتب لها قيمة معرفية تضاف إلى رصيد القارئ وتحسن من إثراء مخزونه اللغوي وتساعده على استكشاف عوالم جديدة، وقد تختلف فائدة قراءة الروايات والقصص عن الكتب العملية والثقافية، ولكن الفائدة تعمم على الجميع دون استثناء، بعض الآراء ترى أن الرواية مجرد وسيلة للتسلية وربما لا قيمة لها ولا تبني ثقافة، ولكن من وجهة رأيي أن الأمر لا يعتمد على قراءة الروايات أو الكتب العلمية والنقدية ، إنما لطبيعة اختيار الكتاب ، فهناك الكثير من الروايات التي تضيف للقارئ بعداً ثقافياً وتحسن من الخيال وتعرفنا على ثقافات الشعوب وتنمي لدينا مهارة التعبير والكتابة وتعزز مهارة التحدث والانطلاق ولكن البعض قد يرفض قراءة الروايات وسوف أطرح نظرة مغايرة طرحها الكاتب كارلوس ليسانكو في كتابه (الكاتب والآخر)، إذ يقول "أنا لا أقرأ الروايات، لا أستطيع قراءتها، لا أرى الحكاية بل أرى الطريقة التي تعرض بها. إن على رواية ما ألا تقدم حكاية فحسب، وإنما تقترح ما هو جديد في فن الرواية، ولهذا لا أقرأ الرواية. ثمة غرور في القول إني لا أقرأ الروايات، في حين إنني أكتبها، ولكن الواقع هو أنني لا أقدر على قراءة الروايات" ورغم هذه التناقضات والاختلافات في موضوع تناول الكتب وبالأخص الروايات، إنما تظل مجرد آراء ليس بالضرورة أن تعمم، ولكن هناك ميزة تتميز بها الرواية عن باقي الكتب وهي أنها كتب موجهة للجميع ولا تقتصر قراءتها على فئة معينة ولا تتطلب لغة خاصة أو تخصص معين ولا توجد في الرواية تعقيد معين وأهم ما يميزها هو القدرة على التحرر من قيود أو قواعد الواقع وعدم الالتزام بها، إنني لا أقلل من قيمة الكتب ولا أمنح للرواية بعداً مهماً آخراً، ولكن تبقى نوعية القراءة من اختيار القارئ.

الكتاب لا تنتهي صلاحيته، ولكن ذلك لا يعني أن يهدر القارئ على شراء كتب لا يحتاجها، البعض عندما يدخل معارض الكتب وتستهويه العناوين يشتريها دون تمعن أو تفحص إنما لتقليد الآخرين أو وسائل التواصل التي ساعدت على انتشار مثل هذه الكتب، وقد تمتلئ مكتبات البعض منا بعشرات الكتب التي لم تقرأ ولم تلمس من قبل أحد، تظل وجودها في بعض البيوت وكأنها جزء من ديكور أو من تصميم المنزل، البعض مثل ما ذكرت قد

تخلب عناوين الكتب عقله وقد تسلب فكره وقد تظلُ مكدسة لسنوات دون أن تمسها يد أو حتى تحرك صفحاتها، والبعض بعد فترة قد يتبرع بكتبه للجهات الثقافية لأنه ليس بحاجة لها.

الكتاب لا ينتهي صلاحيته ولكننا قد نحكم عليه بالنهاية عندما نغلق أوراقه وغلافه ولا تمسه أيدينا ولا نعرف محتواه، ولا نحرص على الاعتناء به الكاتب خورخي لويس بورخيس يقول: (لقد تخيلت دائمًا أن الجنة ستكون نوعاً من المكتبات).