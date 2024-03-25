49 % ارتفاعاً في عدد هجمات برمجيات الفدية خلال العام الماضي

أشارت أحدث الدراسات الصادرة عن شركة بالو ألتو نتوركس إلى ارتفاع عدد ضحايا هجمات برمجيات الفدية بنسبة 49% خلال العام الماضي، حيث تم نشر تفاصيل الضحايا في 3,998 منشوراً على المواقع المخصصة للتسريبات، وذلك من قِبل عدد من المجموعات التخريبية المنفذة لهجمات برمجيات الفدية.

وشهد العام الماضي وجود نقاط أمنية ضعيفة للغاية، وأدى استغلال ما يعرف بهجمات اليوم صفر لنقاط الضعف هذه إلى زيادة هجمات الفدية التي نفذتها مجموعات تخريبية مثل (CL0P) و(LockBit) و(ALPHV)، وذلك قبل أن تتمكن المؤسسات المستهدفة من تحديث برمجياتها المعرضة للخطر.

وتكشف المواقع المخصصة للتسريبات بأن نحو 25 مجموعة تخريبية جديدة منفذة لهجمات برمجيات الفدية قد ظهرت خلال عام 2023، ما يشير إلى جاذبية هجمات الفدية بصفتها نشاطاً إجرامياً مربحاً. وعلى الرغم من ظهور مجموعات تخريبية جديدة مثل (Darkrace) و(CryptNet) و(U-Bomb)، لكن العديد منها لم تستمر طويلاً واختفت خلال النصف الثاني من العام.

وكان 2023 عاماً نشطاً بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون التي عززت تركيزها على برمجيات الفدية، الأمر الذي أدى إلى انحسار تأثير مجموعات تخريبية مثل (Hive) و(Ragnar Locker)، وقرب انهيار مجموعات أخرى مثل (ALPHV) المعرفة أيضاً باسم (BlackCat). كما عكست أنشطة وكالات إنفاذ القانون في عام 2023 الوتيرة المتزايدة للتحديات التي واجهت المجموعات التخريبية المنفذة لهجمات الفدية.

هذا واستهدفت المجموعات التخريبية فئات واسعة من الضحايا دون أي مؤشرات واضحة على تفضيل هذه المجموعة استهداف قطاعات معينة دون غيرها.



وأشارت بيانات المواقع المخصصة للتسريبات التي تم جمعها من قبل شركة بالو ألتو نتوركس إلى أن التصنيع كان القطاع الأكثر تأثراً في عام 2023 ومن ضمن ذلك منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يشير إلى وجود نقاط ضعف ملموسة في هذا القطاع. كما كان قطاع البيع بالجملة والتجزئة إلى جانب قطاعات الخدمات الاحترافية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من ضمن أول ثلاثة قطاعات تأثراً بالهجمات. وعلى الرغم من تعرض المؤسسات من نحو 120 دولة بهجمات الفدية، إلا أن الولايات المتحدة كانت الهدف الرئيسي لهجمات الفدية، حيث كشف 47% من منشورات المواقع المخصصة لتسريبات هجمات الفدية عن أن المؤسسات المستهدفة كانت تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

ويحظى عملاء بالو ألتو نتوركس بحماية أفضل من التهديدات المذكورة عبر الحلول الأمنية المختلفة التي توفرها الشركة.

يستند التحليل المذكور في هذه المقالة إلى بيانات مأخوذة من مواقع تسريبات لهجمات برمجيات الفدية، والمعروفة باسم مواقع التسريبات المخصصة أو بالاختصار (DLS). وكانت مواقع تسريبات هجمات برمجيات الفدية قد ظهرت لأول مرة عام 2019 وذلك عندما بدأت المجموعات التخريبية لبرمجية الفدية Maze باستخدام أساليب ابتزاز مزدوجة. ومن خلال سرقة ملفات الضحايا قبل تشفيرها، كانت Maze أول مجموعة تخريبية لبرمجية فدية تقوم بتأسيس موقع تسريبات للضغط على الضحايا للاستجابة إلى مطالبها بالإفراج عن البيانات المسروقة.

وتمارس هذه المجموعات ضغوطاً على الضحايا لدفع الفدية ليس فقط من أجل فك تشفير ملفاتهم، ولكن من أجل منع الجهات التخريبية من كشف البيانات الحساسة للمؤسسات المستهدفة. وقامت مجموعات برمجيات الفدية منذ عام 2019 باستخدام المواقع المخصصة للتسريبات كجزء من عملياتها.