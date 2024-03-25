انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة سواحل تونس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم، أن خفر السواحل انتشل جثث خمسة مهاجرين قبالة سواحل البلاد، ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11 مهاجراً.
وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 663 مهاجراً، وسط زيادة ملحوظة في تدفق قوارب الهجرة من تونس وليبيا صوب السواحل الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية مع تحسن الطقس.
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