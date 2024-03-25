انتشال جثث 5 مهاجرين قبالة سواحل تونس

أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم، أن خفر السواحل انتشل جثث خمسة مهاجرين قبالة سواحل البلاد، ليرتفع عدد القتلى خلال أسبوع إلى 11 مهاجراً.

وأضاف أن خفر السواحل أنقذ 663 مهاجراً، وسط زيادة ملحوظة في تدفق قوارب الهجرة من تونس وليبيا صوب السواحل الإيطالية في الأسابيع القليلة الماضية مع تحسن الطقس.

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