سماء الإمارات تشهد ظاهرة فلكية مميزة فجر 4 أبريل

(MENAFN
- Al-Bayan)
تشهد سماء الإمارات، فجر الرابع من أبريل المقبل، ظاهرة فلكية مميزة تسمى «محاذاة الكواكب»، أو «اصطفاف الكواكب»، التي تصطف فيها 4 كواكب، إضافة إلى القمر، فوق الأفق الشرقي، منها ثلاثة كواكب مرئية بالعين المجردة، وهي الزهرة وزحل والمريخ، والكوكب الرابع لن يشاهد إلا بمنظار عالي القوة، أو تلسكوب بسيط، هو «نبتون».
وأوضح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن الكواكب ستصطف فوق الأفق الشرقي فجراً شرق القمر، وستكون بالترتيب من الأعلى نحو الأفق الشرقي، القمر ثم المريخ ثم زحل، وخلفهما نبتون ثم الزهرة الذي يطلع قبل شروق الشمس بقرابة نصف ساعة.
ولفت إلى أن ظاهرة «اصطفاف الكواكب» مصطلح فلكي يستخدم لوصف ظاهرة حين تتجمع في السماء ليلاً ثلاثة أجرام سماوية أو أكثر تتضمن الكواكب أو القمر بشكل وثيق على جانب واحد من الشمس في الوقت نفسه، وفي نصف الكرة السماوية الظاهرية، وبالمعنى الأوسع، وجود عدة كواكب في السماء في ليلة واحدة في جهة واحدة من السماء، وكلما كانت الأجرام السماوية نيرة أو متقاربة أو عدد الأجرام السماوية المرئية بالعين المجردة أكثر كانت الظاهرة أكثر تميزاً.
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