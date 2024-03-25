سماء الإمارات تشهد ظاهرة فلكية مميزة فجر 4 أبريل

تشهد سماء الإمارات، فجر الرابع من أبريل المقبل، ظاهرة فلكية مميزة تسمى «محاذاة الكواكب»، أو «اصطفاف الكواكب»، التي تصطف فيها 4 كواكب، إضافة إلى القمر، فوق الأفق الشرقي، منها ثلاثة كواكب مرئية بالعين المجردة، وهي الزهرة وزحل والمريخ، والكوكب الرابع لن يشاهد إلا بمنظار عالي القوة، أو تلسكوب بسيط، هو «نبتون».

وأوضح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، أن الكواكب ستصطف فوق الأفق الشرقي فجراً شرق القمر، وستكون بالترتيب من الأعلى نحو الأفق الشرقي، القمر ثم المريخ ثم زحل، وخلفهما نبتون ثم الزهرة الذي يطلع قبل شروق الشمس بقرابة نصف ساعة.

ولفت إلى أن ظاهرة «اصطفاف الكواكب» مصطلح فلكي يستخدم لوصف ظاهرة حين تتجمع في السماء ليلاً ثلاثة أجرام سماوية أو أكثر تتضمن الكواكب أو القمر بشكل وثيق على جانب واحد من الشمس في الوقت نفسه، وفي نصف الكرة السماوية الظاهرية، وبالمعنى الأوسع، وجود عدة كواكب في السماء في ليلة واحدة في جهة واحدة من السماء، وكلما كانت الأجرام السماوية نيرة أو متقاربة أو عدد الأجرام السماوية المرئية بالعين المجردة أكثر كانت الظاهرة أكثر تميزاً.

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