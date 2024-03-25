بدء بناء «كاساريس» المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج

أعلنت شركة بلووم القابضة، عن تعيين شركة الإمارات المساندة مالتاورو، لتكون شركة المقاولات الرئيسة في تنفيذ أعمال البناء ضمن «كاساريس»، المرحلة الثالثة من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.

ومن المتوقع تسليم المرحلة الثالثة «كاساريس» في الربع الأول من عام 2026، حيث تم بيع جميع الوحدات السكنية فيها، والتي تتنوع بين منازل التاون هاوس المؤلفة من غرفتي نوم أو ثلاث غرف نوم.

ويأتي هذا الإعلان، بعد إطلاق المرحلة الخامسة «سيفيل» من مشروع بلووم ليفينج، في وقت سابق من العام الحالي. وتسير أعمال البناء في أول مرحلتين من المشروع، وهما «قرطبة» و«توليدو»، بوتيرة ثابتة، حيث تم استكمال حوالي 60 % من مجمل أعمال البناء في مرحلة «قرطبة»، التي من المقرر تسليمها في الربع الرابع من عام 2024. كما شهدت مرحلة «توليدو» استكمال أكثر من 23 % من إجمالي عمليات البناء فيها، ومن المقرر تسليم وحداتها في الربع الثاني من عام 2025. وقد تم بيع جميع الوحدات السكنية في كلا المرحلتين.

وقال كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يشير التقدم الذي تم إحرازه في أول مرحلتين من مشروع بلووم ليفينج، وبدء أعمال البناء في مرحلة كاساريس، إلى الوتيرة الثابتة التي تسير وفقها أعمال تطوير هذا المجمع السكني المتكامل، كما يؤكد التزامنا بتسليم وحدات المشروع في الموعد المحدد».

وأضاف: «نثق بأن بلووم ليفينج سيكون واحداً من أبرز المشاريع السكنية في إمارة أبوظبي، ونؤمن بأن هذا المشروع العصري سيشهد مستويات طلب مرتفعة من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، على حدٍ سواء، مع إطلاق المزيد من مراحله في المستقبل».

ويتميز «بلووم ليفينج» بتصاميمه المستوحاة من العمارة الإسبانية، ويضم وحدات سكنية متنوعة، ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس، والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات. ويقع المجمّع السكني في مدينة زايد، على مقربة من مطار زايد الدولي. وتم تصنيف «بلووم ليفينج» كمنطقة استثمارية، ما يسمح للمستثمرين من مختلف الجنسيات بشراء وحدات سكنية متنوعة في المشروع، الذي سيجمع السكان من جميع الأعمار ومختلف الثقافات، ليقدم لهم تجربة معيشية مميزة.

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