هاري كين يؤدي تدريبات منفردة مع بايرن ميونخ بعد خروجه من معسكر إنجلترا



أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، أن لاعبه المصاب هاري كين مهاجم الفريق أدى حصة تدريبية منفردا في ملعب التدريب الخاص بالنادي بعد خروجه مبكرا من معسكر منتخب إنجلترا.

وأصيب كين في كاحله خلال الفوز العريض على دارمشتات بنتيجة 2/5 في 16 مارس .

وانضم النجم الإنجليزي لقائمة منتخب بلاده لكن استبعد وخرج من المعسكر قبل الخسارة بهدف نظيف أمام البرازيل في مباراة ودية أقيمت يوم السبت الماضي.

وأشار النادي البافاري أيضا إلى أن رافائيل جيريرو مدافع الفريق أدى أيضا تدريبا منفردا بالكرة بعد تعرضه لتمزق بسيط في فخذه الأيسر أمام دارمشتات.

وأدى الثنائي كينجسلي كومان ونصير مزراوي حصصا تدريبية إضافية اليوم الإثنين بعد عودتهما للتدريبات بينما حصل باقي لاعبي الفريق على إجازة.

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