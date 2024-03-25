وفاة 4 أطفال في الهند حرقاً بسبب شاحن محمول

توفي 4 أطفال في الهند خلال حريق اشتعل بسبب شاحن هاتف محمول، بعدما انتقلت النيران إلى سرير في غرفتهم.

وكان ماس كهربائي قد نتج، مساء أول من أمس، عن الشاحن بمنزل أسرة الضحايا في ولاية أتر برادش شمالي الهند، ما أدى إلى إصابة الأطفال بحروق شديدة ووفاتهم لاحقاً، وذلك حسبما أفاد موقع «تايمز أوف إينديا» الإخباري.

وهرع بابيتا وجوني، والدا الأطفال، إلى الغرفة لإنقاذهم حيث كانوا نائمين، الأمر الذي تسبب في إصابتهما بحروق، وأُدخلا المستشفى بحسب بيان للشرطة الهندية.

يُذكر أن أسرة مصرية لقيت حتفها، العام الماضي، بسبب ماس كهربائي نتج عن شاحن الهاتف المحمول، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة جنوبي القاهرة إخطاراً بنشوب حريق في شقة سكنية بمنطقة فيصل، وبانتقال أجهزة الدفاع المدني وإخماد الحريق تبين وفاة صاحب الشقة وزوجته في الحريق، بينما نُقل طفلاهما إلى المستشفى وتوفيا فيما بعد.