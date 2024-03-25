«طرق دبي» تقدّم مساحات عمل مشتركة في محطة مترو برجمان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تقديم (مساحات عمل مشتركة) لممارسة الأعمال في محطة مترو برجمان، وذلك بشكل تجريبي من خلال التعاون مع شركة ذا كو-سبيسز، وهي حاضنة أعمال رائدة ومعتمدة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومُزَوِّدٌ للحلول المبتكرة للمساحات المشتركة لممارسة الأعمال المسماة (WO-RK).

ومن المقرر إطلاق نظام مساحات العمل المشتركة بشكل تجريبي في الربع الثاني من العام الجاري 2024 والذي سيتم بموجبه توفير مساحة عمل يَسهُل على الراغبين باستخدامها الوصول إليها وبأسعار معقولة داخل محطة مترو برجمان.

وتقع WO-RK ضمن شبكة مترو دبي، وتمتاز بسهولة الوصول إليها عبر المترو ووسائل المواصلات العامة الأخرى، وبالتالي تُغني عن الحاجة لاستخدام المركبات في التنقل، فضلاً عن حلول تنقل الميل الأول والأخير.

ولا يقتصر أثر هذه المبادرة على تخفيف الازدحام المروري والحد من انبعاثات الكربون الناجمة عن استخدام المركبات الخاصة والانتقال إلى الميل الأول والأخير فحسب، بل يمتد كذلك ليشمل إنشاء بيئة حضرية مستدامة، تنسجم مع روح مساحة العمل المتطورة.

ومن خلال احتضانها فكرة مساحات العمل الهجينة، تعمل WO-RK على تلبية الاحتياجات المتغيرة للأفراد بما يتجاوز بيئات العمل الثابتة والتقليدية.

وقال محمد الحمادي، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "تعتز هيئة الطرق والمواصلات في دبي برؤية أحد مفاهيمها قد تحوّل إلى واقع عبر توفير (مساحات عمل مشتركة) لممارسة الأعمال اليومية داخل محطة مترو برجمان. وتسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق أهدافها الإستراتيجية المتوافقة مع خطة دبي الحضرية 2040 التي تهدف إلى جعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، ويشمل ذلك تسهيل الوصول وتعزيز التكامل بشكل أفضل".

ولفت إلى أن مساحات العمل المشتركة توفر حلولاً مبتكرة ومرنة في بيئة عمل مواتية وفائقة الحداثة وقابلة للتكيف تدعم بشكل فعال التوازن الصحي بين العمل والحياة لجميع أعضائها. وبناء على النجاح، الذي سيتحقق من إطلاق أول مساحة عمل مشتركة في محطة مترو برجمان، تتطلع الهيئة بكل تأكيد إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل مواقع أخرى مناسبة على طول شبكة المترو.

من جانبه، قال شهزاد بهاتي، مؤسس شركة ذا كو-سبيسز: "نحن فخورون بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق مفهوم WO-RK، وهو مفهوم ثوري للعمل المشترك. ويتوافق هذا التعاون كذلك مع التزامنا بتوفير حلول عمل مبتكرة وتعزيز بيئة عمل ديناميكية. وبينما نستهل هذه الرحلة مع الهيئة، نتطلع إلى تشكيل مستقبل مساحات العمل المشتركة معاً، وتقديم مزيج فريد من الراحة والمرونة والمشاركة المجتمعية، ومفهوم WO-RK ليس مجرد مساحة عمل مشتركة، بل يُعَدُّ شهادة على التزامنا المشترك بالابتكار وتسهيل الوصول، والرفاهية الشاملة لمجتمعنا، ونتطلع إلى توسيع هذه الرؤية لتشمل جميع محاور التنقل في دبي".

وإضافةً إلى عروض مساحة العمل العادية، تتميز WO-RK بتوفير الخدمات الأساسية لدعم الأعمال، وتعمل حاضنة الأعمال هذه على تبسيط الحصول على التراخيص الاعتيادية داخل المدينة، وإيجاري، وعناوين الشركات، كما تسهل نمو وتطوير الأعمال التجارية داخل مقارها من خلال البرامج التعليمية والتوجيهية.

وبعيداً عن المجال المهني، تركز WO-RK على المشاركة المجتمعية حيث تعمل على تصميم المساحات المشتركة لتشجيع التواصل المجتمعي وتعزيز الروابط بين الأعضاء من خلال أنشطة مثل الوجبات المشتركة والاجتماعات وفعاليات التواصل، وتتبنى نهجاً شمولياً من خلال تنظيم الكثير من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية لتنمية الشعور بالانتماء المجتمعي بين مختلف أعضائها.

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