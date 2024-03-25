الأسهم الأوروبية تستقر في بداية الأسبوع.. وجني أرباح يتراجع باليابانية

استقرت أسهم أوروبا في بداية أسبوع عمل قصير نتيجة العطلات مع تقييم المستثمرين لمكاسب كبيرة حفزتها إشارات من بنوك مركزية كبرى على الاتجاه إلى التيسير النقدي.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.02 بالمئة، الاثنين، ليحوم دون مستوى مرتفع غير مسبوق بلغه الأسبوع الماضي. وحدت خسائر في أسهم شركات قطاع التجزئة من ارتفاع مدفوع بمكاسب في أسهم شركات السفر والترفيه.

ورفع جولدمان ساكس توقعاته لمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بحلول نهاية العام الحالي من 510 إلى 540 نقطة، مشيراً إلى تحسن محتمل في النمو الاقتصادي وتيسير السياسة النقدية.

وتمثل التوقعات المعدلة ارتفاعاً بنحو 6.0 بالمئة عن إغلاق يوم الجمعة عند 509.64.

ومن بين الأسهم التي شهدت تحركات كبيرة، تراجع سهم دايركت لاين 12.3 بالمئة بعد أن قالت شركة التأمين البلجيكية أجياس إنها لا تنوي تقديم عرض آخر لشركة التأمين على المنازل والسيارات البريطانية بعد أن رفضت عرضين سابقين.

وقفز سهم المجموعة العقارية السويدية إس.بي.بي 12.4 بالمئة بعد أن قالت إنها ستعيد شراء الديون بخصم 60 بالمئة مقارنة بالقيمة الأصلية للديون، في محاولة لتهدئة المستثمرين في وقت تسعى فيه الشركة للتعامل مع ديون متراكمة بمليارات الدولارات.





اليابان

وأغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض، بفعل عمليات جني للأرباح في أعقاب قرارات البنك المركزي الأسبوع الماضي، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام.

وأغلق نيكاي منخفضاً 1.61 بالمئة عند 40414.12 نقطة، بعد هبوط 192 سهماً من أسهم المؤشر البالغ عددها 225 وصعود 30 سهماً فقط.

وتجاوز المؤشر مستوى 41 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق يوم الجمعة وأغلق عند مستوى قياسي بلغ 40888.43 نقطة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.26 بالمئة إلى 2777.64 نقطة.

وهبط سهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات صناعة الرقائق 1.6 بالمئة، وخسر سهم فاست ريتيلنج المالكة لشركة يونيكلو 0.6 بالمئة، كما تراجع سهم شركة التوظيف ريكروت هولدنجز 3.6 بالمئة.

ورغم أن سعر الين يحوم حول 151.32 للدولار، تراجعت أيضاً أسهم الشركات اليابانية ذات المبيعات الخارجية المرتفعة.

وتراجع سهم مجموعة سوني نحو ثلاثة بالمئة، وخسر سهم تويوتا موتور 1.1 بالمئة.

وخسر سهما هوندا ونيسان 2.2 بالمئة و2.1 بالمئة على الترتيب.

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