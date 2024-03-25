دبي تستضيف قمة محترفي الذكاء الاصطناعي بالمنطقة 17 أبريل

تشهد قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024» Machines Can See، أكبر حدث لمحترفي الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط يُقام في متحف المستقبل بدبي، استجابة واسعة من خلال العروض والتصاميم التي تقدمت بها الفرق المتخصصة بالذكاء الاصطناعي ضمن «تحدي التصميم الداخلي التوليدي»، الذي أُقيم قبيل انعقاد المؤتمر العالمي في دبي.

ويهدف التحدي، الذي يحظى بدعم شركة إنفيديا NVIDIA، إلى دعم المواهب القادرة على تطوير حلول ذكاء اصطناعي توليدي لتحويل الغرف الفارغة إلى مساحات معيشة مفروشة بالكامل عبر الاسترشاد بالأوصاف النصية فقط.

ويأتي تنظيم تحدي قمة «الآلات تستطيع أن ترى» السنوي بهدف اختبار حدود إمكانات التعلم الآلي، عبر العمل على تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن سيناريوهات واقعية. وتهدف مسابقة هذا العام إلى تقييم مهارة المشاركين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاصة بهم باستخدام بيانات النصوص والصور من أجل إحداث ثورة في عملية خلق مساحات جمالية ووظيفية.

وبدأ التحدي استقبال العروض والابتكارات بدءاً من 1 فبراير 2024 ويستمر لغاية 1 أبريل 2024. وستقوم لجنة التحكيم المكونة من خبراء ومصممين بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإعلان عن أسماء الفائزين يوم 17 أبريل 2024. علماً أن المشاركة في التحدي مجانية وغير مقيدة ضمن حدود جغرافية معينة. وسيجري تقييم النتائج النهائية من قبل لجنة من الخبراء بناءً على أربعة معايير رئيسية هي: تصميم الغرفة، والواقعية، والمزايا الوظيفية، والاتساق مع تنبيهات النص.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز 15000 دولار، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 7000 دولار. وإضافة لذلك، سيتم تقديم منحة سفر لأفضل ثلاثة متسابقين، إلى جانب دعوتهم لتقديم حلولهم في دبي خلال قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي ستقام في متحف المستقبل يوم 17 أبريل، والتي توفر فرصة فريدة لعرض الحلول المبتكرة أمام مجتمع عالمي من رواد الأعمال والمستثمرين وخبراء الذكاء الاصطناعي المشهورين.

وقال ألكسندر خانين، الرئيس التنفيذي لشركة «بولي نوم إيفنت ش.م.ح»: «تُعد المنافسات فرصة رائعة لاكتشاف المواهب الواعدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرّف إلى المنهجيات الجديدة في حل المشكلات القائمة، وسيناريوهات تطبيق الذكاء الاصطناعي المبتكرة غير الواضحة. ويتمثل هدفنا الرئيس في دعم الموجة المقبلة من مواهب الذكاء الاصطناعي ونحن متحمسون جداً لرؤية الابتكارات التي سيقدمها المشاركون، والذين سيصبحون روّاد الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي بالمستقبل».

وتلقت مسابقة الرؤية الحاسوبية التي تم تنظيمها خلال فعاليات نسخة 2023 من قمة «الآلات تستطيع أن ترى» في متحف المستقبل، أكثر من 1500 طلب مشاركة من فرق وأفراد متحمسين من الهند والولايات المتحدة وتركيا والصين وألمانيا وإيطاليا وبولندا وأوكرانيا.

ومن المتوقع أن تشهد قمة «الآلات تستطيع أن ترى 2024»، التي ستقام في متحف المستقبل بدبي، بتاريخ 17 أبريل المقبل، مشاركة أكثر من 5000 من الباحثين ورواد الأعمال والمستثمرين والفرق من الشركات الناشئة والمهتمين بالتكنولوجيا. ويحظى الحدث بدعم من شركات مبتكرة مثل «إنفيديا» و«معهد الابتكار التكنولوجي» و«كور42» و«انتماء» و«فعاليات دبي للأعمال» و«جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«طيران الإمارات».

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