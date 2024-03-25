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قيادي بحماس: الإشكالية بمفاوضات التهدئة ليست مرتبطة بالأسرى

3/25/2024 9:10:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، الاثنين، إن الإشكالية في مفاوضات التهدئة بغزة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم بل برفض إسرائيل تقديم ضمانات بالقضايا الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وأضاف بدران في بيان، أن أولوياتنا وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعادة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الاحتلال الإسرائيلي.
واعتبر بدران أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد الوصول لأي اتفاق، ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني.













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