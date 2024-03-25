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إعلام: الأوكرانيون يشككون في قدرة كييف على النصر

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام عالمية بأنه بدأ المزيد والمزيد من الناس في أوكرانيا يشككون في قدرة كييف على كسب الصراع مع روسيا.


وقالت الصحيفة: "يتساءل المزيد والمزيد من الناس عما إذا كانت أوكرانيا قادرة على هزيمة قوات موسكو".
وأشارت الصحيفة إلى أن "الحماس الوطني" في أوكرانيا يضعف وسط تزايد الخسائر والإصابات في صفوف العسكريين، وتشتد حدة الأفكار المتشائمة بشأن مستقبل الصراع.
وأضافت صحيفة "بوليتيكو": "أوكرانيا تعاني من نقص خطير ليس فقط في الذخيرة، وخاصة قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي، بل أيضاً في الجنود اللازمين لصد أي هجوم روسي".
ووفقا للصحيفة، فإنه "يبلغ متوسط عمر جنود الخطوط الأمامية في أوكرانيا 43 عامًا، وتتزايد الأدلة على التهرب من الخدمة العسكرية".

سبوتنيك


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