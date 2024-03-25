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الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان- كيف تتغلب عليه؟

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر بعض الأشخاص بالجوع بعد وقت قليل من تناول وجبة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، فما السبب الرئيسي وراء ذلك الشعور؟
سبب الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان
تشير دراسة جديدة، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاضات كبيرة بمستويات السكر في الدم بعد عدة ساعات من تناول الطعام يشعرون بالجوع ويتناولون مئات السعرات الحرارية إضافية خلال اليوم.
كيف تتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان؟
هناك مجموعة من النصائح البسيطة التي يمكن اتباعها للتغلب على الشعور بالجوع بعد الإفطار في رمضان، وتشمل ما يلي:
- عدم تناول كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر.
- الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين في وجبة الإفطار.
- عند الرغبة في تناول المشروبات، لا بُد من إضافة الكثير من السكر إليها.
- ترك فترة قليلة بين الإفطار بأطعمة أو مشروبات خفيفة وتناول الوجبة الرئيسية.

الكونسلتو

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