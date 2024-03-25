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كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها "قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة".
بدورها، قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في أسدود شمال قطاع غزة.
في المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة باتجاه أسدود.













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