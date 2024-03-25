كتائب القسام تقصف أسدود برشقة صاروخية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها "قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في قطاع غزة".
بدورها، قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار تدوي في أسدود شمال قطاع غزة.
في المقابل، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة باتجاه أسدود.
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