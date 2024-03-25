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البطاينة نائباً لرئيس بلدية اربد الكبرى للعامين القادمين

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاز عضو مجلس بلدية اربد الكبرى ابراهيم بطاينة بمنصب نائب رئيس البلدية للعامين القادمين، ونال البطاينة ٢٣ صوتاً من اصل ٣١ عضواً شاركوا في التصويت بالانتخابات التي أجريت مساء اليوم الإثنين بحضور رئيس البلدية الدكتور المهندس نبيل الكوفحي وجميع أعضاء المجلس.


وفور اعلان النتيجة بشكل رسمي اكد البطاينة جديته بالعمل مع رئيس البلدية وباقي الأعضاء والموظفين لتحقيق ما يصبو اليه المواطنين وتقديم خدمات مميزة تليق بهم وبمدينتهم، مؤكداً ان الصيف القادم سيشهد العديد من الأعمال التي ستسهم في تحسين ما يتلقونه من خدمات.

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