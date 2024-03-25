الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين من أصل 8 أطلقت باتجاه أسدود

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين من أصل 8 أطلقت باتجاه أسدود
التاريخ
3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدفاع الجوية اعترضت صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة باتجاه أسدود.
بدورها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الدفعة الصاروخية باتجاه أسدود أطلقت من وسط قطاع غزة.
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