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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخين من أصل 8 أطلقت باتجاه أسدود

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الدفاع الجوية اعترضت صاروخين من أصل 8 أطلقت من غزة باتجاه أسدود.


بدورها، قالت صحيفة إسرائيل اليوم إن الدفعة الصاروخية باتجاه أسدود أطلقت من وسط قطاع غزة.

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