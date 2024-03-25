المركزية تويوتا ترعى حلم الأولمبياد للفارس الأردني رعد ناصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل "المركزية تويوتا " دعمها للشابات والشباب المتفوقين في مجال الرياضة؛ إذ أعلنت مؤخرًا رعايتها الرسمية لبطل الفروسية الأردني رعد ناصر في سعيه للمشاركة في بطولة العالم في آخن في ألمانيا والتأهّل لدورة الألعاب الأولمبية لعام 2026 وتمكينه بكُل ما يلزم من مهارات لوصوله إلى هذا الحلم.



ستتضمن استعدادات رعد ناصر التحاقه ببرنامجٍ تدريبيٍ مكثّف في أوروبا في إسطبلات لودغر بيرباوم؛ لاعب رياضة الفروسية الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية لألمانيا، ليلتقي بأصحاب الخبرات العالميين فيها، ويكتسب منهم المعرفة والمهارة بشكلٍ مباشر ضمن مرافق عالمية المستوى تؤمِّن تدريبًا احترافيًا للخيول والفرسان من مختلف الدول.



انضم رعد ناصر إلى "المركزية تويوتا" من خلال حملة تويوتا العالمية "ابدأ المستحيل"، والتي تهدف إلى تمكين الرياضيين من تجاوز التحدّيات وتخطّي الحدود وتحقيق أحلامهم مهما كانت كبيرة. وإضافةً إلى تجسيدها لروح التشجيع والتحدّي والتقدّم، تلتزم هذه الحملة بإيجاد مجتمعٍ أكثر شمولًا واستدامة يُمكّن الجميع من تحدّي المستحيل في حياتهم؛ إيمانًا منها بأنّ القدرة على الحركة لا تقتصر على السيارات، وإنّما تمتد لتصل إلى تجاوز التحديات وتحقيق الأحلام.



وحول ذلك، علّق نديم حدّاد، المدير التنفيذي لـ "المركزية" قائلًا: "الانطلاق في رحلة جديدة نحو تحقيق حلم كبير هو أكثر ما يُحمّسنا. فخورون برعاية بطل الفروسية الأردني رعد ناصر الذي انضم إلى هذا المجال منذ أكثر من أربعين عامًا وهو على استعداد الآن لتحدّي المستحيل وتحقيق حلم الفوز بالأولمبياد ضمن فريقنا الذي سيُقدّم له كُلّ أوجه الدعم التي تمكنه من الوصول إلى هذا الإنجاز. كُلنا ثقة بقدراته على أن يرفع علم الأردن عاليًا على منصة عالمية".



بإمكان المهتمين البقاء على اطّلاع بآخر مستجدات "المركزية تويوتا" ومشاركاتها في السباقات والبطولات المحلية، والإقليمية، والدولية من خلال متابعة الصفحة الرسمية على منصات فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب .