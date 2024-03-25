إيطاليا تفوز على الإكوادور بشق الأنفس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل المنتخب الايطالي معاناته بفوز بشق الأنفس على نظيره الإكوادوري بهدفين على ملعب "ريد بول أرينا" بنيويورك في مباراة دولية ودية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد.وافتتح لورينزو بيليغريني التسجيل مبكرا لإيطاليا في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.وكانت إيطاليا حققت فوزا صعبا على فنزويلا 2-1 الخميس، في مباراتها الودية الأولى في فترة التوقف الدولية الحالية في ميامي بولاية فلوريدا، وتستعد إيطاليا لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا، خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.



وحجز أبطال أوروبا الذين غابوا عن النسختين الأخيرتين للمونديال في روسيا 2018 وقطر 2022، بطاقتهم إلى العرس القاري 2024 بصعوبة، وسيلعبون في النهائيات في المجموعة الثانية، إلى جانب ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.

في المقابل، تستعد الإكوادور لكوبا أميركا في الولايات المتحدة، في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب المكسيك وفنزويلا وجامايكا.



وكانت الإكوادور تغلبت على غواتيمالا 2-0 في اليوم ذاته على ملعب ريد بول أرينا.

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