Monday, 25 March 2024 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إيطاليا تفوز على الإكوادور بشق الأنفس

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - واصل المنتخب الايطالي معاناته بفوز بشق الأنفس على نظيره الإكوادوري بهدفين على ملعب "ريد بول أرينا" بنيويورك في مباراة دولية ودية في وقت متأخر من يوم أمس الأحد.
وافتتح لورينزو بيليغريني التسجيل مبكرا لإيطاليا في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-0.
وكانت إيطاليا حققت فوزا صعبا على فنزويلا 2-1 الخميس، في مباراتها الودية الأولى في فترة التوقف الدولية الحالية في ميامي بولاية فلوريدا، وتستعد إيطاليا لنهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا، خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين.


وحجز أبطال أوروبا الذين غابوا عن النسختين الأخيرتين للمونديال في روسيا 2018 وقطر 2022، بطاقتهم إلى العرس القاري 2024 بصعوبة، وسيلعبون في النهائيات في المجموعة الثانية، إلى جانب ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.
في المقابل، تستعد الإكوادور لكوبا أميركا في الولايات المتحدة، في الفترة بين 20 يونيو و14 يوليو المقبلين، حيث أوقعتها القرعة في المجموعة الثانية، إلى جانب المكسيك وفنزويلا وجامايكا.


وكانت الإكوادور تغلبت على غواتيمالا 2-0 في اليوم ذاته على ملعب ريد بول أرينا.

ملاعب

MENAFN25032024000208011052ID1108018101

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث