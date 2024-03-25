مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 25 - 3 - 2024 العديد من المباريات، يتصدرها لقاء السويد ضد ألبانيا وديًا، فضلا عن مباراة شبيبة الساورة ضد مولودية الجزائر في الدوري الجزائري.
مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة
تنزانيا X مونغوليا – الساعة 4 عصرا
مدغشقر X رواندا – الساعة 4 عصرا
إذربيجان X بلغاريا – الساعة 7 مساء
قبرص X صربيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الجبل الأسود X مقدونيا الشمالية – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
السويد X ألبانيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
جزر القمر X أنجولا – الساعة 9 مساء
غينيا X برمودا – الساعة 10 مساء
الرأس الأخضر X غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء
بوليفيا X أندورا – الساعة 12 مساء
السودان X غينيا بيساو – الساعة 1 صباحا
مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة
شبيبة الساورة X مولودية الجزائر – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 1
نادي بارادو X نجم بن عكنون – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 2
ملاعب
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