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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 25 - 3 - 2024 العديد من المباريات، يتصدرها لقاء السويد ضد ألبانيا وديًا، فضلا عن مباراة شبيبة الساورة ضد مولودية الجزائر في الدوري الجزائري.
مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة
تنزانيا X مونغوليا – الساعة 4 عصرا
مدغشقر X رواندا – الساعة 4 عصرا
إذربيجان X بلغاريا – الساعة 7 مساء
قبرص X صربيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1
الجبل الأسود X مقدونيا الشمالية – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3
السويد X ألبانيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2
جزر القمر X أنجولا – الساعة 9 مساء
غينيا X برمودا – الساعة 10 مساء
الرأس الأخضر X غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء
بوليفيا X أندورا – الساعة 12 مساء
السودان X غينيا بيساو – الساعة 1 صباحا
مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة
شبيبة الساورة X مولودية الجزائر – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 1
نادي بارادو X نجم بن عكنون – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 2

ملاعب

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