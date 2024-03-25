سرايا القدس: قصفنا بالهاون تحشدات العدو في محيط مجمع الشفاء
التاريخ
3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بقذائف الهاون عيار (60) تحشدات العدو في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.
ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين .
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