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سرايا القدس: قصفنا بالهاون تحشدات العدو في محيط مجمع الشفاء

3/25/2024 9:10:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إنها قصفت بقذائف الهاون عيار (60) تحشدات العدو في محيط مجمع الشفاء غرب مدينة غزة.


ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي اقتحام مستشفى الشفاء الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين .


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