التدريب المهني: إنشاء أكاديمية لفنون الطهي في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News)بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة العقبة سبل تطوير منظومة التدريب المهني بما يواكب التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل وينسجم مع احتياجات سوق العمل، والقضايا التي تواجه قطاع التدريب المهني وزيادة التشاركية وتوفير الفرص النوعية المستدامة للشباب.



وقال الغرايبة إن المؤسسة وبالتعاون مع مجلس محافظة العقبة، ستباشر بإعادة تأهيل فندق السابلة التابع للمؤسسة والمباشرة بإنشاء أكاديمية متخصصة في فنون الطهي بحيث تتوافق مع متطلبات سوق العمل في المحافظة.



وأكد أهمية تطوير منظومة التدريب المهني ووضع خطة للبدء باستحداث تخصصات وبرامج متخصصة في المحافظة مبنية على المعايير الدولية، لافتاً إلى أن المؤسّسة جزء أساسي من عناصر التنمية، ومعنية في عمليات التأهيل والتدريب وتنمية المهارات لدى الشباب والشابات من أجل صقل مهاراتهم وإدخالهم لسوق العمل وفقاً لمتطلباته.



من جانبه، أكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، استعداد المجلس للتعاون الكامل مع المؤسسة من خلال إتاحة البنية التحتية لإنشاء الأكاديمية لإتاحة فرص التدريب النوعي للشباب الذكور والإناث.



وأشار إلى دور مؤسسة التدريب المهني المتميز وأهمية مساندتها وتقديم جميع أشكال الدعم لها، لتطوير المنظومة التدريبية فيها، لافتاً إلى تجربة مجلس المحافظة مع المؤسسة في تطوير البرامج التدريبية المطبقة في المعهد خلال السنوات الماضية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

