جامعة جورجتاون في قطر تُسلط الضوء على مشروعات الطلاب البحثية حول منطقة المحيط الهندي

(MENAFN
- BLJ Worldwide) تأكيدًا على جهودها المتفانية في إطار تقديم الإرشاد والتوجيه للباحثين من الطلاب الجامعيين، استضافت جامعة جورجتاون في قطر مؤتمرًا بحثيًا لأول زملاء لها في منطقة المحيط الهندي، حيث يُعد المؤتمر الفريد من نوعه، إحدى مبادرات كرسي "سونيبورن" للتعاون متعدد التخصصات.
وخلال المؤتمر، قام الزملاء والطلاب والخريجون من فرعي جورجتاون في الدوحة وواشنطن العاصمة، بعرض مشاريعهم البحثية متعددة التخصصات حول منطقة المحيط الهندي، وذلك تحت شعار"الحركة والركود".
ويُوفر كرسي "سونيبورن" للتعاون متعدد التخصصات، التمويل والدعم للطلاب لتطوير أبحاثهم، فضلًا عن دعم مشاركتهم باعتبارهم جزءًا من مجموعة عمل المحيط الهندي (IOWG). ويهدف الكرسي إلى تعزيز العمل التعاوني والمبتكر في مجالي الأبحاث متعددة التخصصات، والتعليم المُوِجه للطلاب. وكانت الأستاذة رقية أبو شرف، أستاذة الأنثروبولوجيا بجامعة جورجتاون في قطر، قد حصلت مؤخرًا على لقب أستاذ كرسي سونيبورن للتعاون متعدد التخصصات في جامعة جورجتاون في قطر، إلى جانب زملائها، الأستاذين أنايا تشاكرافارتي وكولين بارسونز من الحرم الرئيسي للجامع بواشنطن العاصمة.
وخلال مداخلته في أعمال المؤتمر، سلط الدكتور صفوان المصري عميد جامعة جوروجتاون في قطر، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة حيث قال: " كانت إحدى أهم أولوياتي منذ لحظة تعييني كعميد للجامعة، هي تقريب الحرمين الجامعيين في قطر وواشنطن العاصمة من بعضهما البعض، وخاصة فيما يتعلق بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومن هذا المنطلق أود أن أرحب بكم، وأؤكد على أهمية تواجدكم معنا اليوم ".
وبدورها أضافت الأستاذة رقية أبو شرف: " يسعدني أن أشهد أول زملاء لنا في منطقة المحيط الهندي، وهم يشاركوننا أفكارهم ووجهات نظرهم حول هذا الجزء الحيوي من العالم. حيث تُعد منطقة المحيط الهندي، موطنًا لأكثر من نصف سكان العالم، وهي منطقة ذات أهمية كبيرة، ومن خلال كرسي "سونيبورن"، فإن الفرصة متاحة أمامنا لتطوير جيل جديد من الباحثين يُساعدنا على فهم تاريخ هذه المنطقة، ومستقبلها على نحو أفضل."
تناولت عروض الطلاب في المؤتمر، موضوعات متنوعة امتدت لتشمل العلوم الإنسانية، والربط بين التاريخ والزراعة، والأدب والقانون، وعلم الاجتماع والهجرة.
وضمت مجموعة الطلاب ممن قدموا مشاريعهم البحثية من جامعة جورجتاون في قطر، كل من الطالبة ريجويس أونيناغوبو (دفعة 2024)، والطالبة مليحة خان (دفعة 2024)، والطالب جون إيوتو(دفعة 2024) والذي قال أثناء عرض مشروعه بعنوان "إرث العبودية في أفريقيا: الصراع والذكرى" : "على الرغم من تنوع خلفياتنا الثقافية واهتماماتنا في هذا المجال، إلا أننا نجحنا في إيجاد أرضية مشتركة أسهمت في إثراء المناقشات الفاعلة والشاحذة للأذهان طوال فترة المؤتمر."
كما عاد الخريج أشيش كارن (دفعة 2023)، الذي يكمل دراسته العليا حاليًا في جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، ليقدم مشروعه الذي أعده بالأصل لأطروحة الشرف الخاصة به. هذا وتخضع ورقته البحثية بعنوان " ماوراء المعاناة: الروابط وبناء العلاقات والشعور بالانتماء بين المهاجرين النيباليين في دولة قطر"، للمراجعة من قبل دورية علمية محّكمة.أما على صعيد مجموعة الطلاب الذي قدِموا من الحرم الجامعي في واشنطن العاصمة للمشاركة في هذا الحدث، فقد ضمت كل من فيرا بيريجني من (كلية العلوم التطبيقية'26)، وأندريا هوو من (كلية الشؤون الدولية'24). وديل مينيزيس (كلية الدراسات العليا للآداب والعلوم 24)، وهو طالب دكتوراه من المقرر أن ينضم إلى جامعة جورجتاون في قطر كزميل ما بعد الدكتوراه خلال خريف عام 2024، حيث قدم مشروعًا بعنوان "زراعة جوز الهند في غوا: قصة في المحيط الهندي"، هذا بالإضافة إلى الطالب لوكاس سولومان من (كلية الشؤون الدولية 26)، الذي عرض بحثًا بعنوان: "كيس الخيش ومجتمع الشتات الآسيوي في شرق أفريقيا المستعمرة." وفي هذا الصدد قال لوكاس: " يُعد هذا الحدث مهمًا للغاية بالنسبة لنا حيث يجعلنا نشعر بأن كل ما نقوم بدراسته وفعله، والشعور بالحماس تجاهه له معنى وقيمة، وأن هناك مجتمعًا من الأشخاص يشاركونني نفس الاهتمامات."
ومن جانبه يعمل كرسي "سونيبورن" على تعزيز التعاون الذي استمر لعقد من الزمن بين فريقي هيئة التدريس، وربط الدراسات الأكاديمية والبحوث التي تنتجها مجموعة عمل المحيط الهندي ، التي تعمل من مقرها الرئيسي في قطر، بالحرم الجامعي في واشنطن العاصمة. وعلى الرغم من أن مجموعة العمل استضافت عددًا من المؤتمرات الدولية للباحثين العاملين في دراسات المحيط الهندي، إلا أن هذا المؤتمر يُعد الأول من نوعه، لكونه يركز بشكل أساسي على أبحاث الطلاب.
وتقول د. تشاكرافارتي: " لدينا الفرصة على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتعزيز التعاون، ومحاولة استقطاب الطلاب لنتشارك معًا هذه الاهتمامات فيما يتعلق بمنطقة المحيط الهندي."
فيما أضاف د. بارسونز:" سينطوي هذا المشروع الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات، على التعلم التجريبي والبحث، وسيتخذ من المنطقة مقرًا له، وهو أمر لم تسنح لنا الفرصة للقيام به من قبل، وستكون هذه المبادرة بمثابة فرصة، تُتيح لنا استقطاب الطلاب للتعرف على أبحاثنا، ومشاركتهم ما نقوم بالعمل عليه."
نبذة عن مجموعة عمل المحيط الهندي (IOWG)
تأسست مجموعة عمل المحيط الهندي (IOWG) في جامعة جورجتاون في قطر عام 2014، من قبل الدكتورة رقية أبو شرف والأساتذة المساعدين الدكتور فرات أوروش والدكتور محمد رضا بيرباي، والدكتور عدي تشاندرا، والدكتورة الراحلة أميرة سنبل؛ وذلك بهدف بناء خبرات تعاونية تتجاوز الحدود التقليدية لدراسات المنطقة مما يسهم في إعادة رسم خريطة عالم المحيط الهندي.
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