"زووم" تكشف عن منصة التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي Zoom Workplace، وتعيد تحديد أسس العمل الجماعي

(MENAFN
- APCO Worldwide) 25 مارس 2024: أعلنت اليوم شركة زووم لاتصالات الفيديو (بورصة ناسداك: ZM) عن إطلاق منصة التعاون المفتوحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي Zoom Workplace، كما قدّمت الشركة ابتكارات جديدة في مجال الدعم بالذكاء الاصطناعي AI Companion، وذلك للمساعدة في إعادة تحديد أسس العمل الجماعي وتعزيز العلاقات مع العملاء. وبالتالي، فإن أحدث منتجات وميزات شركة زووم، والتي تشمل تجربة المستخدم الجديدة، وAsk AI Companion، وAI Companion for Zoom Phone، وتحسينات تجربة العملاء، توفّر لعملائها منصة العمل Workplace، والتي يحتاجونها في بيئة العمل الحديث.
وفي هذا السياق، قالت سميتا هاشم، كبيرة مسؤولي المنتجات في Zoom: "إنّ استمرار تغلغل الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل الحديث، يؤدّي إلى التغيّر المستمر في الأساليب التي نتعاون ونتواصل ونخدم العملاء من خلالها. إلّا أنّ أمرًا واحدًا يبقى ثابتًا - وهو أن كلفة التعاون غير الفعّال مرتفعة، والشركات التي لا تتبنى التكنولوجيا الناشئة ستكون معرّضة لخطر التخلّف عن الركب. وأضافت قائلةً: "تسعى منصة Zoom Workplace إلى حل المشكلات الحقيقية التي يعاني منها العملاء، وذلك من خلال تقديم مختلف حلول التعاون الأساسية عبر منصة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتندرج ضمن تجربة زووم التي يثق بها المستخدمون ويحبّونها، للمساعدة في تحسين الإنتاجية، والكفاءة ويوم العمل بشكلٍ عام".
تقدّم Zoom Workplace، منصة التعاون المدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركة، ابتكارات جديدة لمساعدة الشركات على إعادة تحديد أسس العمل الجماعي من خلال التواصل المبسّط، وتعزيز مشاركة الموظفين، وتحسين التجارب الشخصية والإنتاجية. تم تصميم منصة Zoom Workplace للمرحلة التالية من العمل، مما يؤدي إلى الارتقاء بتجربة زووم باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. إنها منصة مفتوحة تقدّم أفضل سبل التعاون من خلال التكامل مع حلول برامج طرف ثالث لتوفير تجارب سلسة.
مع تقديم منصة Zoom Workplace، تكشف شركة زووم عن تجربة مستخدم محدثة، ويشمل ذلك القدرة على الاختيار من بين أربعة خيارات ألوان داخل تطبيق Zoom، حتى يتمكنوا من تخصيص التطبيق. ستُتاح للمضيفين أيضًا الفرصة لإضافة خلفيات مخصصة للاجتماعات لتكون مناسبة وتتماشى مع طابع الاجتماع أو محور تركيزه.
من جهته شرح جيف سميث، رئيس منصة Zoom Meetings: "لقد شهدت شركة زووم تطوّرًا كبيرًا يتخطّى دورها كمجرّد منصة لاتصالات الفيديو – فهي باتت عبارة عن منصة تعاون متينة، مشحونة بقدرات مدمجة معززة بالذكاء الاصطناعي. منذ تطوير المنصة، انطلقنا في رحلة على مدى سنوات لوضع المعايير اللازمة لإنشاء منصة تواصل تكون “الأفضل في فئتها". وانطلاقًا من إيماننا الراسخ وسعينا الدؤوب إلى جعل التعاون أكثر بساطةً وسهولة، قمنا بإخضاع واجهة المستخدم لعملية تجميل كبيرة لدعم هذه الابتكارات الجديدة، مع الحفاظ أيضًا على تجربة سهلة الاستخدام ترضي عملاءنا".
وقال زيوس كيرافالا، المحلل الرئيسي في ZK Research: “إن ابتكارات Zoom الجريئة، بدءًا من توفير منصة Zoom Workplace، وإجراء التعديلات في واجهة المستخدم، وصولًا إلى قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة وميزات تجربة العملاء، تعزّز مكانة الشركة وتميّزها في السوق”. وأكّد أن " زووم تتمتّع بمكانة مميزة لكونها المنصة المفضلة للتعاون، والتي يستمتع يستمتع الأشخاص باستخدامها بالفعل. أما بالنسبة إلى الشركات التي تبحث عن زيادة الإنتاجية والتعاون المدعومَين بالذكاء الاصطناعي، والأكثر إنتاجية وكفاءة من حيث التكلفة، فليس عليها البحث بعيدًا عن Zoom".
من بين التحديثات على منصة Zoom Meetings، سيرى المستخدمون علامة تبويب جديدة خاصة بالاجتماعات Meetings داخل تطبيق زووم، والتي تتيح للمستخدمين ربط سير العمل قبل الاجتماعات، وفي أثناءها وبعدها. قبل بدء الاجتماعات، يمكن للمستخدمين إرفاق مواد وجداول أعمال ما قبل الاجتماع بكل سهولة، والدردشة مع الحضور من خلال بطاقة الاجتماع. وخلال الاجتماعات، سيتمكن الحضور من الوصول بسرعة إلى المواد المرفقة مسبقًا، ومشاركتها والتعاون بشأنها، وذلك لتجنب إضاعة الوقت في البحث عن المواد المناسبة وإدارة مسألة الأذونات. أما ما بعد الاجتماعات، فيمكن استخدام علامة التبويب "الاجتماعات" الجديدة التي تسهّل الوصول إلى الملخصات والتسجيلات ومشاركتها، ومتابعة المحادثة في Team Chat، واستخدام AI Companion للعثور على معلومات مهمة عبر مسارات عمل مختلفة.
من جهة أخرى، وللمساعدة في جعل الاجتماعات أكثر شمولية ومتعة، تقوم ميزة العرض متعددة المتحدثين الجديدة بضبط شكل الفيديو لإبراز المشاركين الفاعلين لمساعدة الحضور على متابعة النقاش بسهولة أكبر. كما تساعد ميزة الإضاءة على الشخصية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين تعبيرات الوجه والشكل، وستسمح الخلفيات الافتراضية المولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي للمستخدمين بإنشاء خلفيات مخصصة.
كذلك، تشمل الميزات الجديدة الإضافية للاجتماعات شريط أدوات مبسّط، يسمح للمستخدمين بتثبيت ميزاتهم الأكثر استخدامًا، والتعاون في المستندات الذي يوفّر القدرة على التعاون وتحرير المستندات داخل الاجتماعات، والوصول إلى مستندات الجهات الخارجية والمواد المرفقة الخاصة بالاجتماعات، وإدارة الأذونات الخاصة بالمستندات حين يتم فتحها.
وفي Zoom Team Chat، سيتم تعزيز الاتصال غير المتزامن من خلال علامات التبويب Team Chat التي ستساعد المستخدمين على البقاء منظمين من خلال الاحتفاظ بالأصول المرتبطة بالقناة مثل الروابط واللوحات البيضاء والموارد في عرض واحد، والمساحات المشتركة التي توفر مجموعة مشتركة من القنوات لمساعدة المستخدمين تنظيم المحادثات بشكل أفضل وتحسين إمكانية اكتشاف المشروع ذي الصلة أو الموضوعات القائمة على الفريق، وسيكون من السهل تعديل أتمتة سير العمل، وهو محرك سير عمل قوي بدون تعليمات برمجية، لأتمتة مهام العمل في Team Chat.
بالنسبة إلى المؤسسات التي يكون فيها العمل مختلطًا (بين افتراضي وحضوري) وتلك التي يكون فيها العمل حضوريًا، سيكون التنقل في المكتب أسهل من أي وقت مضى، مع تقديم علامة تبويب مخصصة لمساحات العملWorkspaces ، لتأمين خدمة حجز مساحة العمل مع منتجات Wayfinding وإدارة الزوار Visitor Management مباشرة من تطبيق Zoom Workplace. ولتكون الاجتماعات أكثر شموليةً، ستتضمن منصة Zoom Rooms خيار تمكين علامات الأسماء الذكية Smart Name Tags الجديدة وعلامات المتحدثين الذكية Smart Speaker Tags، والتي يمكنها تطبيق علامات الأسماء تلقائيًا على الأشخاص الموجودين في غرفة الاجتماعات، وتسليط الضوء على المتحدثين المختلفين في الغرفة في أثناء الاجتماع.
وعندما لا تكفي شاشة واحدة، سيتمكن المستخدمون من توسيع Zoom Rooms باستخدام جهاز مصاحب للحصول على شاشة إضافية للتعاون في الصوت والفيديو. وبالنسبة لعملاء Workvivo، سيوفر التكامل الجديد مع Zoom Rooms القدرة على بث التحديثات والأخبار والأحداث المهمة على الفور للموظفين الذين يستخدمون Workvivo TV مع الأجهزة المعتمدة لـ Zoom Rooms.
وقال زيوس كيرافالا، المحلل الرئيسي في ZK Research: "تبحث الشركات عن حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي من شأنها أن تساعدها على تحريك الطلب من خلال تعزيز إنتاجية الموظفين وتعاون الفريق. وتظهر أحدث ابتكارات Zoom، بما في ذلك إصدار Zoom Workplace وAsk AI Companion، التزامها بنشر الذكاء الاصطناعي البديهي والفعال عبر منصة واحدة لتحسين الإنتاجية والتعاون".
وكجزء من عملية الإطلاق، ستتم إعادة تسمية حزم Zoom One لتصبح حزم Zoom Workplace، مما يمنح العملاء الجدد والحاليين أسعارًا مبسطة لابتكارات Workplace الجديدة. للمزيد من المعلومات حول منصة Zoom Workplace، قوموا بزيارة مدونة Zoom.
تواصل زووم رفع مستوى تطور الذكاء الاصطناعي ضمن منصتها الأساسية، الأمر الذي يُساعد المستخدمين على الاستفادة من إنتاجيتهم بشكل مباشر ضمن مسار العمل القائم حاليًا. تشمل أحدث ابتكارات زووم تطبيق "اسأل رفيق الذكاء الاصطناعي"، Ask AI Companion، الذي هو عبارة عن مساعد رقمي خضع للتحسين كفيل بمُساعدة المُستخدمين على الاستعداد لمهمّات العمل اليومي عبر منصة زووم، إضافة إلى "رفيق الذكاء الاصطناعي" الخاص بالاتصالات Zoom Phone، ناهيك عن قدرات إضافية مُخصّصة للدردشة الجَمَاعية Team Chat وللنقاش وعصف الأفكار عبر لوحة المعلومات عبر الشبكة المعلوماتية Whiteboard. سيتمّ تضمين هذه الميزات وجميع ميزات AI Companion دون أي تكلفة إضافية مع الخدمات المدفوعة في حسابات مستخدمي زووم.
سيقدّم تطبيق Ask AI Companion أسلوبًا جديدًا على مستوى التفاعل مع AI Companion عبر منصة زووم، وعمله سيكون مدمجًا ومتكاملاً مع التطبيقات المدعومة الخاصة بالفريق الثالث. وباستعمال Ask AI Companion، سيتمكن المُستخدمون من الاستعداد لمهمّات عملهم اليومي، ومن تلقي المعلومات المهمة فورًا خلال الوقت الفعلي، وسيكون بقدرتهم أتمتة المهمّات الروتينية، والبقاء على اطلاع على كل جديد عن طريق تطبيق Synthesizing information الخاص بتجميع المعلومات من Zoom Meetings، والبريد الإلكتروني (Mail)، والدردشة الجماعية (Team Chat)، والملاحظات (Notes)، والمستندات (Docs)، وغيرها. سيتمكن المستخدمون أيضًا من استعمال Ask AI Companion للاستعداد للاجتماعات الخاصة بشرح المستجدات، ولإظهار أدوات العمل ذات الصلة، ولصياغة مسودة جداول الأعمال، ولتلخيص مضمون مواقع الدردشة، والدُرجات السائدة في رسائل البريد الإلكتروني، والمستندات. سيكون تطبيق Ask AI Companion قادرًا على الاندماج والتكامل مع تطبيقات معيّنة تعود إلى فريق ثالث (في حال اختار العميل تمكينها) بهدف استعمال المحتوى والبيانات غير المُعتمدة في تطبيق زووم في مخرجات الذكاء الاصطناعي القادرة على تقديم أفكار ومحتويات متوالدة.
جرى حاليًا تفعيل فعاليّة Zoom Phone عن طريق قدرات AI Companion، بحيث صار بإمكان المستخدمين أن يوظّفوا الذكاء الاصطناعي القادر على تجديد المحتوى والأفكار، للمساعدة في جعل مكالماتهم منتجة أكثر. وبإمكان المُستخدمين، عبر استعمال "رفيق الذكاء الاصطناعي"، طلب ملخص ما بعد المكالمة والخطوات التالية، ليعمدوا إلى التركيز على المحادثة بحد عينها بدلاً من التلهّي في تدوين الملاحظات. وفي حال فاتتهم أي مكالمة مهمة، فإن من شأن تحديد أولويات البريد الصوتي أن يساعد في إبراز الرسائل العاجلة والمهمة، لجهة تقديم الأمور الملحّة أكثر وعرضها في أعلى قائمة الانتظار، علمًا أنّ استخراج المهمّة الواردة في البريد الصوتي
يؤمّن الحُصول على المهمّات الواردة في رسائل البريد الصوتي بهدف مساعدة المستخدمين على فهم الخطوات الواحب القيام بها تاليًا من دون الاستماع إلى كل بريد صوتي متراكم. يقدّم الملخّص الخاص بتعليقات رسائل الفريق Team SMS ملخصًا شاملاً ومتكاملاً بشأن
تعليقات رسائل SMS الخاصة بفريق العمل، بحيث يستطيع المستخدمون سريعًا أن يعودوا إلى أجواء المهمّات، بعد الابتعاد لفترة عن هواتفهم.
تشمل الابتكارات الجديدة الأخرى لتطبيق AI Companion والمتوفّرة عبر المنصّة، إمكانات الدردشة والتعاون في الوقت الفعلي بغض النظر عن موقعهم. وفي تطبيق Team Chat يساعد AI Companion المستخدمين على توفير الوقت من خلال الجدولة الذكية التي يمكنها أوتوماتيكيًا التعرّف إلى النية في عقد الاجتماع خلال الدردشة بحيث تقوم باقتراح وقت للاجتماع، ومستقبلاً سيقدم ميزة إكمال الجملة المُصاغة وسوف يتوسع مستقلاً ليشمل 38 لغة. وإضافة إلى ما سبق، صار حاليًا باستطاعة مستخدمي لوحة المعلومات عبر زووم Zoom Whiteboard تأسيس مخططات سلسة ومسارات ذهنية للتعاون في الوقت الفعلي عن بعد ومن أماكن مختلفة، عن طريق استعمال تحكم بسيط يُطلق عمليّة التفكير والإبداع. لمزيد من المعلومات بشأن ابتكارات AI Companion، الرجاء زيارة مدونة Zoom.
ستستفيد أيضًا حلول تجربة العملاء المُقدمة من قبل Zoom من مُكمّلات مدمجة غنية الطابع مع التطبيق الخاص بمكان العمل باسم Zoom Workplace، وهي ستستمر في تقديم تجارب عملاء تتميّز بكونها مخصصة وسلسة، مع المنتجات التي تعمل بواسطة الذكاء الاصطناعي والمدعومة منه. تمتدّ الإعلانات في Enterprise Connect إلى مركز الاتصال العائد إلى Zoom وهي تشمل ذكاء خاصًا بالمحادثة ومنتجات مخصّصة للفعاليات والأحداث.
تعزيز علاقات العملاء مع خدمات Zoom للأعمال
تتضمن خدمات Zoom للأعمال حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتسويق وخدمة العملاء والمبيعات. ومن خلال التكامل التام مع Zoom Workplace، تعمل خدمات Zoom Business Services على تمكين الموظفين الذين يتعاملون مع العملاء من تقديم تجارب استثنائية طوال دورة حياة العميل.
يتضمن Zoom Contact Center ميزة AI Companion لمركز الاتصال بشكل مسبق ومجاني. وتشمل الإمكانات الإضافية الفورية المتوفرة مع AI Expert Assist استرجاع أفضل الاستجابات واقتراحها بذكاء من مجموعة منسقة من قواعد المعرفة وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وأنظمة السجلات الأخرى. وبذلك سيتمكن المسؤولون المشرفون من إدارة عمليّات الوكلاء بشكل أفضل، ومن اتخاذ قرارات مبنيّة أكثر على معلومات قيّمة، عن طريق استعمال AI Companion الخاص بمركز الاتصال، والذي سيؤمّن مراقبة في الوقت الفعلي للتفاعلات المباشرة، على أن تطال هذه المراقبة مشاعر العملاء وملخصات بشأن المشاركة والتفاعل ضمن لوحة معلومات واحدة، الأمر الذي يسهل تحديد أي من المشاركات والتفاعلات تستوجب أن تحظى باهتمامهم.
بالنسبة إلى العملاء، من شأن دمج بيانات العميل وتكاملها أن يساعد في الحدّ من التنقّل بين التطبيقات، ما يوفر وصولاً فورياً إلى مصادر البيانات الخاصة أو الخارجية من مكتب العميل. كما يستفيد العملاء أيضًا من دمج وتكامل التطبيق الخاص بمكان العمل من زووم، أي Zoom Workplace، الذي يتيح لهم توجيه العملاء بمخلصات تفاعل تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي إلى الخبراء في مكاتب الدعم الخلفي عن طريق استعمال تطبيق Zoom Phone Power Pack، ما يتيح تصاعدًا سلسًا في الفعالية بموازاة تقليل الوقت المُستهلك في المشاركة والتفاعل.
وسيؤمّن أيضًا كلّ من مركز اتصال زووم Zoom Contact Center وZoom Phone الخاص بالاتصالات، دمجًا وتكاملاً مع PCI Pal (من المُتوقع أن يكون متوفّرًا بشكل عام في مارس 2024 للهاتف وفي مايو 2024 لمركز الاتصال) وذلك بهدف السماح بتلقٍّ آمن للبيانات الخاصة بالدفع وبالتحويلات المالية، والمساعدة في الحدّ من مخاطر اختراق البيانات والقيام بعمليّات احتيال مالي، بما في ذلك شهادة الامتثال (AOC) من معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI). وصار عملاء مركز الاتصال من زووم يتمتّعون حاليًا بالقدرة على تخزين بيانات ومعلومات مُحدّدة بشكل محلي في مراكز بيانات Zoom ضمن الاتحاد الأوروبي، والتي جرى تصميمها لتلبية احتياجات تخزين البيانات لصالح العملاء الذين يقيمون ضمن الاتحاد الأوروبي.
وأصبح حاليًا بإمكان مدراء ومديري المبيعات التنفيذيّين الذين يستعملون مُسرّع العائدات من زووم Zoom Revenue Accelerator تفعيل محادثات عملائهم عن طريق الوثائق غير الرسميّة، والتي تعطي تلخيصًا موجزًا لأي محادثة وتقدّم تحليلاً بشأن تأثيرها على احتمال الفوز بالمشروع. ستساعد مجموعة من مقاييس الأداء الأوتوماتيكيّة المدمجة (من المرتقب أن تتوفّر بشكل عام في مايو 2024) في تحسين نتائج المبيعات بواسطة إيجاد وتأسيس مجموعة من مقاييس الأداء قادرة على تقييم تفاعلات العملاء وعلى توفير تعليقات قابلة للتنفيذ.
إضافة إلى ما سبق، وبفضل الدمج والتكامل المحسّنين مع التطبيق الخاص بتوضيح الصورة أمام فريق المبيعات، Zoom for Lightning Salesforce، بات حاليًا باستطاعة فرق المبيعات الفوز بالمشروع وكسب معلومات خاصة بفرص الفوز بالمشروع، منها مثلاً حجم الصفقة والوقت المتاح للتنفيذ، بهدف توفير صورة متكاملة عن المشاريع والفرص الحالية، مع القُدرة على الخوص عميقًا وبشكل مفصّل في بياناتها للحصول على رؤى ذات قيمة، داخل فريق المبيعات وخارجه أيضًا.
بالنسبة إلى المُتَخَصّصين في الأحداث والفعاليّات، ستتولّى التحسينات التي أدخلت علىZoom Events تضخيم الفعاليات والأحداث المختلطة بهدف المساهمة في جعلها أكثر جذبًا للتفاعل وللمشاركة. وبإمكان المُضيفين، عبر تطبيق إيجاد الصور الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ابتكار الصور المخصصة بناءً على تعليمات بسيطة مكتوبة تشمل صفحات تسجيل الأحداث والفعاليات، والخلفيات الافتراضية، ورسائل البريد الإلكتروني التسويقية. وبهدف المساعدة في مد الجسور وسدّ الهوّة القائمة ما بين الأحداث والفعاليات المختلطة وتلك الشخصية الطابع، يتيح دمج وتكاملSwoogo integration for Zoom Events لمحترفي الأحداث، الوصول إلى جماهير أوسع. لمزيد من المعلومات بشأن ابتكارات Zoom CX، تفضلوا بزيارة مدونة زووم.
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