مطار الشارقة يُشارك المسافرين أجواء رمضان بتوزيع وجبات إفطار صائم

(MENAFN
- Saharapr) الشارقة 25 مارس 2024:
بالتزامن مع الأجواء المميزة لشهر رمضان الفضيل، يواصل مطار الشارقة تنفيذ مبادرته السنوية بتقديم وجبات إفطار صائم مخصصة يوميًا للمسافرين عبر المطار من وإلى الشارقة، بهدف استثمار هذه المناسبة الخاصة لإثراء تجربة سفر المغادرين والقادمين، وجعل رحلاتهم أكثر راحة وسلاسة، في لفتة إنسانية سامية، تعكس مضامين الشهر الكريم.
ويرحب موظفو مطار الشارقة في مختلف ممرات وواجهات الاستقبال بالمسافرين، ويتمنون لهم شهرًا مباركًا، ويهدونهم وجبات الإفطار، بالإضافة إلى التمور والقهوة العربية، وذلك في تقليد سنوي درج عليه المطار وبما يعبر عن قيم الضيافة الإماراتية الأصيلة للمسافرين الصائمين.
وتترجم هذه المُبادرة رسالة هيئة مطار الشارقة الدولي لتعزيز منظومة متكاملة للعمل المجتمعي إنطلاقاً من استراتيجيتها لتوفير خدمة استثنائية للمسافرين والمتعاملين بأعلى مستوى من المعايير، وبما يعكس كل ما من شأنه ترسيخ العادات والتقاليد الاجتماعية النبيلة بين أفراد المجتمع المحلي.
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