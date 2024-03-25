(MENAFN
- qf) الدوحة، قطر، 24 مارس 2024: خلال اجتماعه العادي الذي انعقد يوم الأربعاء 20 مارس 2024 برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال، مما سيساهم في تعزيز وتفعيل دور مركز قطر للمال.
ويتولى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة رئاسة مجلس الإدارة الجديد، الذي يتألف من عضوية كل من السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وسعادة عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، وسعادة أكبر الباكر، وسعادة أحمد بن عبد الله الجمال، وسعادة محمد حسن المالكي، والشيخ علي بن الوليد آل ثاني، والمهندس أحمد عبد الله المسلماني، والسيد يوسف محمد الجيدة، والسيد روبرت ويجلي.
وفي تعليقة على قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال شدد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، على أهمية التطوير، قائلاً: "نحن ندرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يضيفه هذا القرار على المشهد الاقتصادي في قطر. وستساهم الخبرات المتراكمة والكفاءة العالية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، في مواصلة تفعيل الدور الحيوي لمركز قطر للمال في تسهيل نمو الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النظام المالي المزدهر.
ومع دخوله هذه المرحلة الجديدة، يمضي مركز قطر للمال قدماً بثبات والتزام نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في قطر.
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