"Art Loop" من إنفينيتي… احتفاءٌ بالابتكار والإبداع

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أعلنت العربية للسيارات، الشركة الرائدة في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن إطلاق النسخة الأولى من فعالية "Art Loop" من إنفينيتي، وذلك بتاريخ 18 مارس الجاري. ويستمر "Art Loop" طوال شهر رمضان المبارك، ويهدف لدعم الفنانين المحليين وتسليط الضوء على إبداعاتهم وروائع أعمالهم الفنية، وتأسيس روابط عميقة بينهم وبين المبادئ الأساسية للابتكار والفن الذي تجسده إنفينيتي.
وستقام فعاليات "Art Loop" في صالة عرض إنفينيتي بشارع الشيخ زايد، ما يثبت دعم العربية للسيارات الثابت لمجتمع الفنون الديناميكي. وتؤكد هذه المبادرة التزام الشركة بتعزيز الإبداع وتسليط الضوء على التقاطع الواضح بين التميز في مجال السيارات والابتكار في التعبير الفني. ويهدف "Art Loop" للاحتفاء بالمواهب الفنية والمبدعة في المنطقة وتعزيز روح الإبداع خلال شهر رمضان المبارك.
وتعاونت إنفينيتي في بداية الشهر الجاري مع منصة "زي آرتس" للفنون للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في النسخة السابعة من معرض "نساء على جادة الفن" الذي يهدف لتسليط الضوء على المساهمات القيمة التي تقدمها المرأة في المجال الفني. وجمعت الفعالية بين روعة السيارات الفاخرة وسحر الأعمال الفنية للمصممين المميزين، ما أثبت التزام إنفينيتي بالإحتفاء بالابتكار والإبداع بجميع أشكاله. وأكدت إنفينيتي من خلال هذا التعاون على الارتباط الكبير بين عالم السيارات الفاخرة وعالم الفن النابض بالحياة، وأهمية إبداع وإنجازات المرأة في كلا المجالين.
ويعكس "Art Loop" تطور أسطول إنفينيتي وروائع الإبداعات الفنية، حيث يستعرض لمدة خمسة عشر يوماً أعمال الأكريليك النابضة بالحياة لنور بازرباشي، وإبداعات رندة حدادين في مجال الموضة والأزياء، نرجس نور الدين وخطها الآسر، وشغف زهيرة موثي بتمكين المجتمع من خلال الفن. ويحتفي "Art Loop" الذي يعد امتداداً لفعالية اليوم العالمي للمرأة التي أقيمت مؤخراً، بالمواهب المتنوعة للنساء، وينشئ مزيجاً متناغماً بين أناقة تصميم السيارات والإبداع الفني.
ويقدم "Art Loop"، مزيجاً من الثراء الثقافي في جوٍ ينبض بالإبداع على أنغام العود الرائعة، ويستعرض التميز التكنولوجي لإنفينيتي وروائع الفنانين المحليين، ويدعو الزوّار إلى الانغماس بالفن في مساحة غامرة تتداخل فيها روعة تصميم السيارات الفاخرة مع الأعمال الفنية.
وتستمر فعاليات "Art Loop" حتى تاريخ 9 أبريل، من الاثنين إلى الجمعة، ومن الساعة 8:30 وحتى 11:30 مساءً. تفضلوا بزيارة مركز إنفينيتي بشارع الشيخ زايد للاستمتاع بتجربة قيادة طرازات مميزة من سيارات إنفينيتي الفاخرة واستكشاف إبداعات الفنانين المحليين والعروض الحية والتصاميم المبتكرة والملهمة.
MENAFN25032024002987014458ID1108017939
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.