مستويات التخصيص الأرقى تدفع Bentley Motors لتحقيق ثاني أفضل أداء مالي على الإطلاق

(MENAFN
- Performance Communications) الشرق الأوسط، 21 مارس 2024 – كشفت اليوم Bentley Motors عن أدائها المالي لسنة 2023 والذي تأثّر جداً بالمستويات القياسية من الاهتمام بعمليات التخصيص الفخمة. فقد وصلت الأرباح التشغيلية إلى 644.7 مليون دولار أمريكي، حيث أن ثلاثة أرباع العملاء قاموا بالانتقاء من بين خيارات التخصيص المختلفة والبالغ عددها 46 ملياراً ضمن باقة الخيارات المتاحة، وذلك لإضفاء المحتوى الخاص من قسم Mulliner التابع لشركة Bentley، وهو ما مثّل زيادة بنسبة 43٪ عن سنة 2022.
ولقد أعلنت العلامة التجارية الفاخرة عن إيرادات بقيمة 3.213 مليار دولار في ظل انجذاب العملاء أيضاً بشكل متزايد إلى الطرازات الأعلى إيراداً مثل Azure، S وSpeed، مع وصول نسبة الجمع لهذه الطرازات إلى 70٪ بالمئة مقارَنة مع 30٪ في العام 2022. وبالإجمال، قامت Bentley بتسليم 13,560 سيارة في 2023، وهو ما شكّل ثالث أعلى رقم لمبيعات التجزئة في تاريخها.
ووصلت نسبة العائد على المبيعات إلى 20.1٪ في 2023، مع انخفاض هامشي من نسبة 20.9٪ السنة قبلها، في ظل التأثّر بالمصاريف المسبَقة للمنتَجات المستقبلية، والتخفيضات الكمّية المخطَّط لها جرّاء تأثيرات دورة حياة المنتَجات.
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