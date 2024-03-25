أرامكس تنشر رسالة سلام من خلال فيديو حملتها الرمضانية

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) دبي، الامارات العربية المتحدة؛ 20 مارس 2024: أطلقت أرامكس، بوصفها مزوداً عالمياً رائداً لحلول النقل والخدمات اللوجستية الشاملة، فيديو عن حملتها الرمضانية التي تصوّر طرداً متجهاً إلى غزة لم يتمّ تسليمه. وأرادت الشركة من خلال هذه الحملة نشر رسالة سلام وتضامن انطلاقاً من التزامها بتعزيز الوئام العالمي.
ويصوّر فيديو الحملة الذي يركّز على كلمة "سلام" طرداً يرسله مواطن فلسطيني مقيم في الخارج إلى عائلته الصامدة في موطنه، غزة، ويتم حفظه في مخزن في منتصف رحلته، حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاقية سلام، أو حتى يتم فتح الحدود وإيصال الطرود جميعها إلى غزة.
ويخاطب الفيلم المؤثر كل إنسان يرغب في حلول السلام العالمي أينما كان، ويُختتم بدعوة للمبادرة إلى إرسال رسالة سلام عبر الموقع الإلكتروني الخاص deliverpeace.global، حيث يمكن للأفراد تسجيل رسالة فيديو قصيرة وقول كلمة "سلام" تضامناً مع الحملة ودعماً لهدفها المتمثل بتعزيز السلام والوئام في غزة والعالم.
وتعليقاً على المبادرة، قال مايك ريتش، الرئيس التنفيذي لقسم التسويق لدى مجموعة أرامكس: "لقد واجهَنا سؤالٌ صعب حول ما يمكن أن نفعله حين نعجز عن تسليم طرود إلى أماكن مثل غزة، ولاسيما في شهر رمضان الفضيل. وكان الجواب البديهي كلمة "سلام"، هذه الرسالة العابرة للحدود التي تخاطب كل إنسان أينما كان في هذا العالم، وتوفر الطمأنينة للمجتمعات بأسرها، وتحمل أملاً بالمستقبل. فنحن نسعى في أرامكس بالتزامن مع توسّع عملياتنا ونموّها إلى توصيل الخير ومساعدة المجتمعات. ولطالما شكّلت المسؤولية الاجتماعية جزءاً مهماً من تركيزنا الاستراتيجي، ونفخر في هذا الإطار بإطلاق هذه الحملة التي تعكس مدى تأثير كلمة سلام وانعكاساتها الإيجابية على مستقبلنا. إنّ هذه الحملة عزيزة جداً على قلوبنا وتندرج ضمن رسالة أرامكس المتمثلة بإرساء أسس مستقبل أفضل لكافة المجتمعات. وأنا على ثقة بأنها ستلقى تجاوباً كبيراً وتترك أثراً ملموساً في قلوب الجميع حول العالم."
ويعكس فيديو الحملة الرمضانية التزام أرامكس بترك أثر إيجابي لدى المحتاجين وباستخدام انتشارها في سوق المنطقة وخارجها لدعم الجهود المحلية والعالمية الرامية إلى تعزيز رسالة السلام.
لمزيد من المعلومات وللمشاركة في الحملة الرمضانية، الرجاء زيارة الموقع deliverpeace.global والانضمام إلى حركة سلام من خلال نشر الكلمة عبر قنوات التواصل الاجتماعي باستخدام وسم #salam و#TheUndelivered و#DeliverPeace. ويمكن مشاهدة فيديو الحملة من خلال الرابط youtu.be/vtAe3Wlx67I.
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