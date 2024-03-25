إدارة حالة الأكزيما الجلدية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - العناية المناسبة بالترطيب والعناية بالجلد هما استراتيجيتان أساسيتان في إدارة فعالة للإكزيما. العناية اليومية العامة بالبشرة في حالة الإكزيما تشمل الحفاظ على حاجز البشرة من خلال استخدام كميات كبيرة من المرطبات وتجنب العوامل المزعجة. حاجز البشرة المعيب يسمح للرطوبة بالخروج من البشرة ويسمح للمسببات المحسسة والمهيجة بالتسلل إلى البشرة.



يمكن ترطيب البشرة وإصلاح وظيفة حاجز البشرة أثناء النهار من خلال تطبيق منتجات مرطبة خالية من العطور بانتظام. يشمل ذلك تطبيق المرطبات مباشرة بعد الاستحمام أو الاستحمام. يجب أن يكون الاستحمام أو الاستحمام قصيرًا واستخدام ماء فاتر (ليس ساخنًا)، ويجب أن يتم التنظيف بأقل كمية من الصابون غير المهيج أو منظفات غير صابونية (متوازنة pH للبشرة).

لا يمكن التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية استخدام المرطبات في إدارة الإكزيما، حيث تم اكتشاف أن ذلك يقلل من حدوث تفاقم الإكزيما.



يمكنك استخدام كريم بيبانثين سينسيدايلي لأنه يوفر ترطيبًا طويل الأمد ويقوي حاجز الجلد، ويدعم ميكروبيوتا / ميكروبيوم / ميكروفلورا البشرة الصحية كجزء من الحماية الطبيعية.



استخدام المرطبات اليومي مقارنة بعدم استخدام المرطبات يمد فترة عدم حدوث تفاقم الإكزيما ويمكن أيضًا تحسين درجات حدة الإكزيما في البشرة التي تعاني من التهاب نشط.



الجلد الجاف غالبًا ما يكون مؤقتًا أو موسميًا - يمكن أن تعاني منه فقط في الشتاء، على سبيل المثال - أو قد تحتاج إلى علاجه على المدى الطويل. تختلف علامات وأعراض الجلد الجاف قد تختلف تبعًا لعمرك، وحالتك الصحية، ولون بشرتك، وبيئتك المعيشية، وتعرضك لأشعة الشمس. تشمل هذه العلامات والأعراض:



شعور بالتوتر في الجلد.

الجلد الذي يشعر ويبدو خشنًا.

حكة (الحكة).

تقشر الجلد الطفيف إلى الشديد، مما يسبب مظهرًا رماديًا يمكن أن يؤثر على البشرة البنية والسمراء الجافة.

تقشر الجلد الطفيف إلى الشديد.

مظهر "شقوق نهرية جافة" على الساق.

ظهور خطوط دقيقة أو شقوق.

الجلد الذي يتراوح من اللون الأحمر على البشرة البيضاء إلى اللون الرمادي على البشرة البنية والسمراء.

تشققات عميقة قد تنزف.



متى يجب رؤية الطبيب:

غالبًاما تستجيب حالات الجلد الجاف بشكل جيد لتغييرات أسلوب الحياة وعلاجات المنزل. قدتحتاج إلى مساعدة من طبيب الرعاية الأولية الخاص بك أو طبيب متخصص في أمراض الجلد(طبيب الأمراض الجلدية) إذا:



جربتخطوات العناية الذاتية ولا تزال علاماتك وأعراضك تستمر.

يصبحجلدك ملتهبًا أو مؤلمًا.

تظهرلديك جلد سميك وجاف كآثار جانبية لعلاج السرطان.

تجعلحالتك غير مريحة لدرجة أنك تفقد النوم أو تشعر بالتشتت عن روتينك اليومي.

لديكجروح مفتوحة أو عدوى نتيجة الحك.

لديكمناطق كبيرة من الجلد المتقشر أو المتقشر.