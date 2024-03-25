فرنسا ترفع التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال اليوم الاثنين، إن الحكومة الفرنسية رفعت تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى مستوياته بعد إطلاق النار في موسكو.
ويتألف نظام التحذير من الإرهاب في فرنسا من 3 مستويات، ويُفعّل المستوى الأعلى في أعقاب وقوع هجوم في فرنسا أو في الخارج أو عندما يعتبر التهديد وشيكا.
ويسمح القرار باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة ومنها محطات القطارات والمطارات.
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