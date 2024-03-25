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فرنسا ترفع التحذير من الإرهاب إلى أعلى مستوى

3/25/2024 8:14:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال اليوم الاثنين، إن الحكومة الفرنسية رفعت تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى مستوياته بعد إطلاق النار في موسكو.


ويتألف نظام التحذير من الإرهاب في فرنسا من 3 مستويات، ويُفعّل المستوى الأعلى في أعقاب وقوع هجوم في فرنسا أو في الخارج أو عندما يعتبر التهديد وشيكا.


ويسمح القرار باتخاذ تدابير أمنية استثنائية مثل تكثيف الدوريات للقوات المسلحة في الأماكن العامة ومنها محطات القطارات والمطارات.

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