شهداء ومصابون برصاص الاحتلال في حي الشجاعية
التاريخ
3/25/2024 8:14:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة كارني شرق حي الشجاعية في مدينة غزة.
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