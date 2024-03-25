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الصفدي: يجب أن تمتثل إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

3/25/2024 8:14:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية الألمانية نيلز آنين، في اجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وعديد قضايا إقليمية ودولية وفي مقدمها التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والحرب على غزة.
وأكد الوزيران الحرص المشترك على استمرار التنسيق بين المملكة وألمانيا في كافة المجالات، ثنائياً وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة تلك المتعلقة بالبيئة والطاقة والمياه.
وبحث الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لضمان حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع. وشدد الصفدي على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ووقف حربها المستعرة على القطاع.
كما ثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأردن لرفد مسيرته التنموية ومساعدته في التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، وخاصة أزمة اللجوء.
كما شدد الوزيران على أهمية الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا)، وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه ألمانيا للأنروا.
وثمن الوزير أنين الجهود التي تقوم بها المملكة في إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وفي جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.













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