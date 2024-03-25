32 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح

32 شهيدا بقصف إسرائيلي على منزل بمدينة رفح
التاريخ
3/25/2024 8:14:25 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بارتفاع عدد الشهداء إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة إلى 32، بينهم 12 امرأة و11 طفلا.
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