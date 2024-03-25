أخصائية تغذية.. هكذا يواصل مريض السكري صيام رمضان بلا أزمات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وفي هذا الصدد، قالت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة نهى عبد الفضيل لـ 24 إن تغذية مريض السكري خلال شهر رمضان تتطلب اهتماماً خاصاً ومتابعة دقيقة، لضمان استمرارية تناول الطعام بطريقة صحية وآمنة دون التأثير السلبي على مستويات السكر في الدم.



وأوضحت عبد الفضيل أن عدد الوجبات التي يتناولها مريض السكري في شهر رمضان تختلف بين المرضى، تبعاً للحالة الصحية العامة ونوع العلاج المتبع.



ووجهت عبد الفضيل مجموعة نصائح غذائية لمريض السكري خلال شهر رمضان، أبرزها تناول وجبات خفيفة ومتوازنة خلال وجبتي الإفطار والسحور، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والنشويات المنخفضة في معدل السكر.



وتشمل قائمة الأطعمة التي تحتوي على معدل سكر قليل ومناسب لمرضى السكري، التالي:

1- الخضروات الورقية الخضراء: السبانخ، والكرنب، والكرفس.

2- الخضروات الطازجة الأخرى: الباذنجان، والفلفل الحلو، والخيار، والبندورة.

3- البقوليات: الفاصوليا والعدس.

4- الحبوب الكاملة: الشوفان الكامل، والأرز البني، والخبز الكامل.

كما شددت عبد الفضيل على ضرورة تجنب السكريات البسيطة مثل الحلويات والمشروبات الغازية، واختيار السكريات الطبيعية الموجودة في الفواكه والخضروات، وتناولها أيضاً بكميات معتدلة.



وبينت عبدالفضيل وجوب المواظبة على مراقبة مستويات سكر الدم بصورة دورية، عن طريق أجهزة القياس الصغيرة والمؤقتة والقابلة للارتداء، التي تحتوي على مستشعر تحت الجلد لقياس مستويات السكر على مدار 24 ساعة، والتواصل مع الطبيب المعالج، لتعديل العلاجات والجرعات إن لزم الأمر، وحساب حصص الكربوهيدرات خلال اليوم.



تقسيم الوجبات

ولفتت عبدالفضيل إلى ضرورة تقسيم الوجبات الكبيرة إلى وجبات صغيرة متعددة خلال فترة مابعد المغرب لتسهيل عملية الهضم وتحسين ضبط مستويات السكر في الدم، وتجنب زيادة الوزن وتناول الطعام بسرعة، فوصول إشارة الشبع للدماغ يستغرق من 15 لـ30 دقيقة.



وجبة الإفطار

وأشارت عبدالفضيل إلى أنه من الأفضل أن تكون وجبة الإفطار متوازنة، باحتوائها على كربوهيدرات صحية، وبروتين، ودهون صحية، وفواكه، وخضروات، وأوصت أن يتناول المريض من 40 إلى 50% من السعرات الحرارية اليومية عند الإفطار.

فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون وجبة الإفطار، كالتالي: طبق من الشوربة- وسلطة خضراء متنوعة مع زيت الزيتون وعصير الليمون – دجاج أو لحم بقر مشوى أو سمك مشوى - قطعة من الخبز الكامل.



وجبة السحور

أما وجبة السحور، فهي تشبه وجبة الإفطار في الأيام العادية، مشددة على ضرورة التوازن بين مكوناتها، ونصحت بتناول 30 إلى 40% عند السحور، والباقي مع الوجبات الفرعية.



فعلى سبيل المثال: صحن من السلطة الخضراء المتنوعة المحتوية على الطماطم والخيار وشرائح الليمون، مع بيضتين مسلوقتين وقطعة صغيرة من الجبن قليل الدسم، وشريحة من الخبز الكامل، أو شوربة خضار غنية بالسبانخ والجزر والكرفس، أو كوب من اللبن الزبادي خالي الدسم مع القليل من العسل الطبيعي.

وبالنسبة للوجبات الفرعية، يمكن تناول وجبات خفيفة صحية مثل الزبادي الخالي الدسم مع قطع صغيرة من الفواكه مثل الفراولة أو التفاح، وكذلك الجبن المنخفض الدسم، أو الفول المسلوق.

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