الوحدات يتعادل وديا مع الأهلي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعادل الوحدات أمام نظيره الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جرت اليوم الأحد، على ملعب الوحدات.
وافتتح الأهلي، التسجيل عن طريق لاعبه خالد الدردور، قبل أن يرد محترف الوحدات، كريس، بهدف التعادل.
وتعد هذه المباراة الودية الثانية لكل فريق، حيث تعادل الوحدات مع شباب الأردن بنتيجة 3-3، فيما فاز الأهلي على الفيصلي بهدف دون رد.
ويستعد الوحدات لمواجهة خصمه الفيصلي نهاية الشهر الجاري، على ستاد عمان، فيما يلعب الأهلي مع نظيره الجليل، على ملعب الحسن.
ويحتل الوحدات، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين الأردني برصيد 31 نقطة.
فيما يقبع الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة.
ملاعب
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