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الوحدات يتعادل وديا مع الأهلي

3/25/2024 8:14:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعادل الوحدات أمام نظيره الأهلي بنتيجة 1-1، في المباراة الودية التي جرت اليوم الأحد، على ملعب الوحدات.
وافتتح الأهلي، التسجيل عن طريق لاعبه خالد الدردور، قبل أن يرد محترف الوحدات، كريس، بهدف التعادل.
وتعد هذه المباراة الودية الثانية لكل فريق، حيث تعادل الوحدات مع شباب الأردن بنتيجة 3-3، فيما فاز الأهلي على الفيصلي بهدف دون رد.
ويستعد الوحدات لمواجهة خصمه الفيصلي نهاية الشهر الجاري، على ستاد عمان، فيما يلعب الأهلي مع نظيره الجليل، على ملعب الحسن.
ويحتل الوحدات، المركز الثالث بجدول ترتيب دوري المحترفين الأردني برصيد 31 نقطة.
فيما يقبع الأهلي في المركز العاشر بجدول ترتيب البطولة برصيد 12 نقطة.

ملاعب

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