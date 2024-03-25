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ليفاندوفسكي يحصل على كرة ذهبية من نوع خاص

3/25/2024 8:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حظي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتكريم مميز عقب مباراة منتخب بلاده التي فاز فيها 5-1 أمام إستونيا، الخميس الماضي.
وقدم أحد المشجعين من ذوي الهمم، هدية مميزة للمهاجم البالغ 35 عاما، وكانت عبارة عن كرة ذهبية مصنوعة خصيصا لليفاندوفسكي، من أعواد الثقاب.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد البولندي مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" يوثق حصول ليفاندوفسكي، على الجائزة وحديثه مع المشجع، واعجابه بالجائزة وجودتها.
وأراد المشجع أن تصبح تلك الهدية هي كرة ذهبية للمهاجم البولندي، الذي كان قريبا من الحصول عليها في عام 2020 ولكن تم إلغاء الجائزة في ذلك الوقت بسبب وباء كورونا.
وأبدى ليفاندوفسكي، إعجابه بالجائزة وجودتها، ليكشف له المشجع أنه صنعها من 4718 عود ثقاب، وكلفته 308 ساعات من العمل عليها، ورد المهاجم البولندي على المشجع وعبر له عن شكره بمنحه قميص منتخب بولندا.

ملاعب

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