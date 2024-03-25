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صحة غزة: 32 ألفا و333 شهيدا منذ بداية العدوان

3/25/2024 8:14:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32 ألفا و333 شهيدا و74 ألفا و694 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة.













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