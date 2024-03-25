صحة غزة: 32 ألفا و333 شهيدا منذ بداية العدوان

صحة غزة: 32 ألفا و333 شهيدا منذ بداية العدوان
التاريخ
3/25/2024 8:14:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 32 ألفا و333 شهيدا و74 ألفا و694 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 11 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 107 شهداء و176 مصابا خلال 24 ساعة.
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